В кинотеатрах Краснодара покажут фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе

Фильм посвящен жизни знаменитого игрока в настольный теннис Марти Рейсмана. За свою продолжительную карьеру он выиграл 22 титула и несколько бронзовых медалей чемпионатов мира. По сюжету главный герой собирается сделать свою любимую игру популярной в США.

За роль в этом фильме критики уже пророчат Тимоти Шаламе номинацию на премию «Оскар». 7 января за нее он получил «Золотой глобус», обогнав в номинации Леонардо ДиКаприо.

Посмотреть фильм «Марти Великолепный» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».