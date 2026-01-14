В кинотеатрах Краснодара покажут фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе
В краснодарских кинотеатрах будут демонстрировать спортивную комедию «Марти Великолепный» (18+)
15 января на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Марти Великолепный». Лента представляет собой спортивное драмеди.
Режиссером и сценаристом выступил Джош Сэфди («Неограненные алмазы»). Главные роли исполнили Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу.
Фильм посвящен жизни знаменитого игрока в настольный теннис Марти Рейсмана. За свою продолжительную карьеру он выиграл 22 титула и несколько бронзовых медалей чемпионатов мира. По сюжету главный герой собирается сделать свою любимую игру популярной в США.
За роль в этом фильме критики уже пророчат Тимоти Шаламе номинацию на премию «Оскар». 7 января за нее он получил «Золотой глобус», обогнав в номинации Леонардо ДиКаприо.
Посмотреть фильм «Марти Великолепный» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
