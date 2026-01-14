В кинотеатрах Краснодара покажут фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Марти Суприм» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Марти Суприм» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

В краснодарских кинотеатрах будут демонстрировать спортивную комедию «Марти Великолепный» (18+)

15 января на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Марти Великолепный». Лента представляет собой спортивное драмеди.

Режиссером и сценаристом выступил Джош Сэфди («Неограненные алмазы»). Главные роли исполнили Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу.

Балет, мюзикл, опера:

Фильм посвящен жизни знаменитого игрока в настольный теннис Марти Рейсмана. За свою продолжительную карьеру он выиграл 22 титула и несколько бронзовых медалей чемпионатов мира. По сюжету главный герой собирается сделать свою любимую игру популярной в США.

За роль в этом фильме критики уже пророчат Тимоти Шаламе номинацию на премию «Оскар». 7 января за нее он получил «Золотой глобус», обогнав в номинации Леонардо ДиКаприо.

Посмотреть фильм «Марти Великолепный» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, с 15 января в кинотеатрах Краснодара можно будет посмотреть фильм «Аватар: Огонь и пепел».

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

В кинотеатрах Краснодара покажут фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе
«Еще не успели очистить от мазута берег Черного моря». На Кубани планируют построить 19 яхт-марин к 2035 году
В Сочи спасли «волка», пролежавшего на заснеженных ж/д путях больше суток. Животным оказалась хаски
В двух микрорайонах Краснодара и трех поселках две недели будут отлавливать бездомных собак
«Начните с себя!» Депутат призвал краснодарцев убирать снег вместо фитнеса
В России зафиксировали рекордное за 15 лет число тяжких преступлений

Лента новостей

Каждому по Чебурашке!
Сегодня, 14:20 Реклама
Каждому по Чебурашке!
Покупатели «Пятёрочки» могут получить худи, настольные игры и другой мерч со сказочным героем
Жители потерпят?
Вчера, 17:45
Жители потерпят?
Почему власти Краснодара проигрывают битву со снегом
В Краснодаре запустили новый киноклуб: зрители смогут предлагать фильмы, а обсуждения будет вести главред Юга.ру
Вчера, 13:55
В Краснодаре запустили новый киноклуб: зрители смогут предлагать фильмы, а обсуждения будет вести главред Юга.ру

Реклама на сайте