В Краснодаре на улице Московской в час пик образовалась пробка из трамваев. Что случилось?
Техническая неисправность парализовала трамвайное движение в Краснодаре
14 января МУП «КТТУ» сообщило, что в Краснодаре на пересечении улиц Садовой и Серова, в районе оживленной Московской, образовалась пробка, полностью состоявшая из трамваев. Причина происшествия — внезапная техническая неисправность одного из вагонов, который заблокировал движение на ключевом участке путей.
В результате не смогли продолжить движение трамваи сразу пяти маршрутов: № 3, 20, 15, 21 и 22.
Техническую неисправность оперативно устранили, аварийный вагон убрали с путей. Движение трамваев по всем указанным маршрутам полностью восстановлено. Затор на улице Московской постепенно рассасывается.
