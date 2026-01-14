В Краснодаре на улице Московской в час пик образовалась пробка из трамваев. Что случилось?

14 января МУП «КТТУ» сообщило, что в Краснодаре на пересечении улиц Садовой и Серова, в районе оживленной Московской, образовалась пробка, полностью состоявшая из трамваев. Причина происшествия — внезапная техническая неисправность одного из вагонов, который заблокировал движение на ключевом участке путей.

В результате не смогли продолжить движение трамваи сразу пяти маршрутов: № 3, 20, 15, 21 и 22.