БПЛА атаковали нефтяные танкеры вблизи Новороссийска — СМИ
В Краснодарском крае два нефтяных танкера из Казахстана повреждены при ударе БПЛА
13 января «РИА Новости» сообщили, что два танкера под флагом Казахстана, следовавшие с грузом нефти, получили повреждения в результате удара беспилотников в акватории Черного моря. Инцидент произошел недалеко от морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.
По данным источника издания, суда Delta Harmony и Matilda сохранили плавучесть, однако их грузовое оборудование пострадало. Агентство Reuters также сообщает о возможной атаке еще на два танкера — Freud и Delta Supreme.
Казахстанская компания «КазМунайГаз» подтвердила факт атаки на Matilda, указав, что на судне произошел взрыв и возник пожар. Жертв и пострадавших нет.
В Министерстве энергетики Казахстана заверили, что работа терминала КТК продолжается в штатном режиме, а отгрузка нефти осуществляется через выносное причальное устройство ВПУ-1.
Как писали Юга.ру, в Таганроге ввели режим ЧС в связи с атакой беспилотников, произошедшей в ночь на 13 января.
