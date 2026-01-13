БПЛА атаковали нефтяные танкеры вблизи Новороссийска — СМИ

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В Краснодарском крае два нефтяных танкера из Казахстана повреждены при ударе БПЛА

13 января «РИА Новости» сообщили, что два танкера под флагом Казахстана, следовавшие с грузом нефти, получили повреждения в результате удара беспилотников в акватории Черного моря. Инцидент произошел недалеко от морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.

По данным источника издания, суда Delta Harmony и Matilda сохранили плавучесть, однако их грузовое оборудование пострадало. Агентство Reuters также сообщает о возможной атаке еще на два танкера — Freud и Delta Supreme.

Читайте также:

Казахстанская компания «КазМунайГаз» подтвердила факт атаки на Matilda, указав, что на судне произошел взрыв и возник пожар. Жертв и пострадавших нет.

В Министерстве энергетики Казахстана заверили, что работа терминала КТК продолжается в штатном режиме, а отгрузка нефти осуществляется через выносное причальное устройство ВПУ-1.

Как писали Юга.ру, в Таганроге ввели режим ЧС в связи с атакой беспилотников, произошедшей в ночь на 13 января.

Нефть Новороссийск Происшествия СВО Черное море Экономика

Все материалы по теме:

Новости

Погода в Краснодаре: закончится ли снег в середине рабочей недели?
Жители Каспийска в Дагестане провели новогодние праздники без питьевой воды. Ресурса нет больше двух недель
БПЛА атаковали нефтяные танкеры вблизи Новороссийска — СМИ
Чиновников Краснодара могут оштрафовать на 300 тыс. рублей из-за плохой очистки дорог от снега. Краевое ГИБДД начало проверку
Мэрия Краснодара заплатила за содержание улиц и дорог 700 млн рублей в 2026 году. На что пойдут деньги?
Повреждены дома и промпредприятия. В Таганроге ввели режим ЧС и свободное посещение школ после атаки БПЛА

Лента новостей

Реклама на сайте