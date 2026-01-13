БПЛА атаковали нефтяные танкеры вблизи Новороссийска — СМИ

В Краснодарском крае два нефтяных танкера из Казахстана повреждены при ударе БПЛА

13 января «РИА Новости» сообщили, что два танкера под флагом Казахстана, следовавшие с грузом нефти, получили повреждения в результате удара беспилотников в акватории Черного моря. Инцидент произошел недалеко от морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.

По данным источника издания, суда Delta Harmony и Matilda сохранили плавучесть, однако их грузовое оборудование пострадало. Агентство Reuters также сообщает о возможной атаке еще на два танкера — Freud и Delta Supreme.