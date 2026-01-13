Повреждены дома и промпредприятия. В Таганроге ввели режим ЧС и свободное посещение школ после атаки БПЛА
В Таганроге введен режим ЧС в связи с атакой беспилотников, произошедшей в ночь на 13 января. Пострадавших нет
13 января глава Таганрога Светлана Кабмулова в своем телеграм-канале сообщила о введении ЧС в городе из-за атаки БПЛА, произошедшей в ночь с 12 на 13 января.
В результате атаки были повреждены пять многоквартирных домов, три частных дома, одно учебное заведение, два промышленных предприятия и шесть автомобилей. Пострадавших нет. В школах и детских садах города ввели свободное посещение.
Также в СМИ появилась информация, что удар был нанесен по предприятию «Атлант Аэро», которое производит компоненты для боевых дронов «Орион», FPV-беспилотников, систем управления, а также комплексов радиоэлектронной борьбы. Однако власти официально не подтвердили распространяемую в СМИ информацию.
Камбулова сообщила, что оперативные службы находятся на месте происшествия и ликвидируют последствия атаки. Организован обход поврежденных домой для оценки ущерба.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что всего над регионом отразили атаку семи беспилотников.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 30 декабря из-за атаки БПЛА пострадали два человека. Их отвезли в больницу.
