Повреждены дома и промпредприятия. В Таганроге ввели режим ЧС и свободное посещение школ после атаки БПЛА

В Таганроге введен режим ЧС в связи с атакой беспилотников, произошедшей в ночь на 13 января. Пострадавших нет

13 января глава Таганрога Светлана Кабмулова в своем телеграм-канале сообщила о введении ЧС в городе из-за атаки БПЛА, произошедшей в ночь с 12 на 13 января. В результате атаки были повреждены пять многоквартирных домов, три частных дома, одно учебное заведение, два промышленных предприятия и шесть автомобилей. Пострадавших нет. В школах и детских садах города ввели свободное посещение.

Также в СМИ появилась информация, что удар был нанесен по предприятию «Атлант Аэро», которое производит компоненты для боевых дронов «Орион», FPV-беспилотников, систем управления, а также комплексов радиоэлектронной борьбы. Однако власти официально не подтвердили распространяемую в СМИ информацию. Камбулова сообщила, что оперативные службы находятся на месте происшествия и ликвидируют последствия атаки. Организован обход поврежденных домой для оценки ущерба. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что всего над регионом отразили атаку семи беспилотников.