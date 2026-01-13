В Краснодаре запустили новый киноклуб: зрители смогут предлагать фильмы, а обсуждения будет вести главред Юга.ру
Досуговый центр «Пятница» открывает киноклуб «Не проецируй». Он начнется просмотром и обсуждением «Двойной страховки»
Краснодарский центр притяжения «Пятница» запускает киноклуб «Не проецируй». Отбирать и представлять фильмы и вести обсуждения после просмотров будет автор этого анонса — историк кино, киноман и главред Юга.ру Александр Гончаренко.
В киноклубе мы будем смотреть и обсуждать как можно более разные фильмы: нестареющую или мгновенную классику, малоизвестные находки и ленты, о которых могут забыть, хотя сейчас они на хайпе. А еще — регулярно будем смотреть фильмы, выбранные сообществом.
Первый сезон начнем 17 января рубрикой «Классика» и посмотрим «Двойную страховку» 1944 года — мрачный, знойно-липкий и неумолимо динамичный эталон нуара — стиля, сочетающего детектив, триллер и мелодраму.
Главный герой — Уолтер Нефф (Фред Макмюррей) — страховой агент, который влюбляется в роковую красотку Филлис Дитрихсон (Барбара Стэнвик) и соглашается подстроить смертельный несчастный случай ее мужу, предварительно тайно застраховав его подороже. И что же могло пойти не так…
Лента прославила американского режиссера Билли Уайлдера, который развил успех такими фильмами, как «Сансет бульвар», «Зуд седьмого года», «Некоторые любят погорячее» и «Квартира». Сюжет «Двойной страховки» основан на одноименной повести Джеймса Кейна, мастера так называемого детектива вкрутую, наиболее известного романом «Почтальон всегда звонит дважды». Кейн написал «страховку» в 1936 году по следам реального преступления, совершенного в 1927-м.
В момент выхода «Двойная страховка» получила умеренную популярность у зрителей и семь номинаций на «Оскар». Позже у «страховки» появились подражатели, высокие строчки в топах фильмов всех времен и похвалы от Альфреда Хичкока и Стивена Кинга.
В феврале — «На хайпе» — погрузимся в «Сказку» Александра Сокурова, изощренную притчу о загробных беседах Гитлера, Муссолини, Сталина и Черчилля.
В марте в третьей секции — «Фестивали да ноунеймы» — мы познакомимся с фильмом «Для остального мира» 1963 года. Документалисты сняли его о том, как в канадской провинции они же попытались помочь возрождению хитрого, но все равно трудозатратного рыболовного промысла.
В апреле закроем сезон показом по выбору зрителей клуба и участников сообщества «Пятницы».
В мае начнем второй сезон с другими фильмами в тех же рубриках. Например, «Собиратели и собирательница», «Второй акт» и «Сибил». Или иными!
Длительность встреч — до трех часов: фильмы не дольше двух и около часа на обсуждение. Билеты — по 600 рублей. Запись на первую встречу 17 января уже открыта. Центр «Пятница» находится на улице Тургенева, 14/1. Всех ждем!
