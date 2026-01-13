Краснодарский центр притяжения «Пятница» запускает киноклуб «Не проецируй». Отбирать и представлять фильмы и вести обсуждения после просмотров будет автор этого анонса — историк кино, киноман и главред Юга.ру Александр Гончаренко.

В киноклубе мы будем смотреть и обсуждать как можно более разные фильмы: нестареющую или мгновенную классику, малоизвестные находки и ленты, о которых могут забыть, хотя сейчас они на хайпе. А еще — регулярно будем смотреть фильмы, выбранные сообществом.

Первый сезон начнем 17 января рубрикой «Классика» и посмотрим «Двойную страховку» 1944 года — мрачный, знойно-липкий и неумолимо динамичный эталон нуара — стиля, сочетающего детектив, триллер и мелодраму.