Краснодарский фонд «Открытая среда» запустил интерактивный телеграм-бот об инклюзии и аутизме
Благотворительная организация «Открытая среда» создала интерактивный бот-путеводитель, где можно узнать факты о фонде и информацию об инклюзии и РАС в игровой форме
13 января пресс-служба благотворительного фонда «Открытая среда» сообщила Юга.ру о запуске телеграм-бота об инклюзии в честь восьмилетия организации.
Краснодарская краевая благотворительная организация «Открытая среда» поддерживает подростков и взрослых с расстройством аутистического спектра. Фонд помогает им научиться жить самостоятельно и социализироваться в среде. Сегодня организация поддерживает более 170 семей, предлагая образовательные программы и проекты.
Интерактивный бот-путеводитель рассказывает об инклюзии и проектах «Открытой среды» в игровой и доступной форме. Он объединил просветительские материалы, квиз и шаги для вовлечения пользователей.
«Мир должен быть открытым для всех»:
Через бот желающие смогут узнать восемь фактов об организации, пройти короткий тест и получить «сердечки» за активность. Если собрать все «сердца», можно получить статус «Друг фонда» и поделиться им в социальных сетях.
«Восемь лет, как у подростков и взрослых с аутизмом в Краснодаре есть друзья! Есть надежда на будущее, есть выбор, чем заниматься после школы, есть возможность работать, найти хобби. И еще проще и важнее — выходить из дома. Потому что кто сказал, что если у тебя есть диагноз, то у тебя не должно быть друзей и будущего? Для меня лично эти восемь лет — это восемь лет постоянной работы над собой и трансформации. Из мира, в котором проблемы семьи ребенка с аутизмом никому не нужны, в мир, где есть партнеры, волонтеры, потрясающая команда — идти не так уж просто не только потому, что все это нужно строить с нуля, но и потому что в такое счастье нелегко поверить», — рассказала основательница фонда Анна Малова.
Телеграм-бот доступен по ссылке.
Как писали Юга.ру, в декабре краснодарское кафе «Опен пипл» от фонда «Открытая среда» открылось в техническом режиме на Красной, 69. Там работают молодые люди с РАС.