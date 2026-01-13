Краснодарский фонд «Открытая среда» запустил интерактивный телеграм-бот об инклюзии и аутизме

Через бот желающие смогут узнать восемь фактов об организации, пройти короткий тест и получить «сердечки» за активность. Если собрать все «сердца», можно получить статус «Друг фонда» и поделиться им в социальных сетях.

«Восемь лет, как у подростков и взрослых с аутизмом в Краснодаре есть друзья! Есть надежда на будущее, есть выбор, чем заниматься после школы, есть возможность работать, найти хобби. И еще проще и важнее — выходить из дома. Потому что кто сказал, что если у тебя есть диагноз, то у тебя не должно быть друзей и будущего? Для меня лично эти восемь лет — это восемь лет постоянной работы над собой и трансформации. Из мира, в котором проблемы семьи ребенка с аутизмом никому не нужны, в мир, где есть партнеры, волонтеры, потрясающая команда — идти не так уж просто не только потому, что все это нужно строить с нуля, но и потому что в такое счастье нелегко поверить», — рассказала основательница фонда Анна Малова.

Телеграм-бот доступен по ссылке.