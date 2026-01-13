«Дракула», «Графство Дюбуа», «Худи». Что смотрели, читали и слушали жители Кубани на зимних каникулах

Оператор связи рассказал о цифровом досуге кубанцев в новогодние праздники

По данным МТС, на праздничных выходных Краснодарский край попал в топ регионов России по чтению электронных книг и просмотру фильмов в онлайн-кинотеатрах.

Самым популярным кино на платформе «КИОН» стал российский фильм-сказка «Алиса в стране чудес» (6+). Среди зарубежных фильмов чаще всего включали традиционную новогоднюю комедию «Один дома» (0+) и новую экранизацию «Дракулы» Люка Бессона (18+). В общедоступном телеэфире жители региона дольше всего задерживались на Первом канале.

В «КИОН Музыке» жители региона ожидаемо выбирали танцевальные и поп-направления. В топ попали праздничный хит Betsy и Ded M «Под Новый Год» и песня «Худи» в исполнении Джигана, ARTIK & ASTI и NILETTO.

В приложении «КИОН Строки» предпочтения по книгам разделились между доброй рождественской историей «Девушка, которая не любила Рождество» Зои Фрисби (16+) и мистическим детективом «Графство Дюбуа» Ольги Которовой (16+).

Оператор отметил, что впервые за последние пять лет кубанцы стали чаще поздравлять друг друга голосом, а не сообщениями. Количество звонков внутри сети в новогоднюю ночь выросло в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Большинство южан не покидали пределов региона и проводили время в кругу семьи.