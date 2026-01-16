«Почему одни проекты получают Каннских львов, а другие — нет». Краснодарское агентство Ruport запускает курс лекций по рекламе и маркетингу

«Это как книжный клуб, но про рекламу. Его задача — не научить конкретному инструменту, а помочь участникам почувствовать и осмыслить важные сегодня вещи, сформировать собственное отношение к процессам в индустрии. Спикеры будут делиться опытом, объяснять, почему одни проекты получают Каннских львов, а другие — нет», — объяснили организаторы.

Организаторы отметили, что в лектории будут обсуждать темы, по которым еще нет учебников и курсов, а спикерами будут приглашенные гости и сотрудники Ruport — креативные директоры, SMM-менеджеры, копирайтеры и другие.

Первым мероприятием станет лекция о лучшей рекламе 2025 года. Участники узнают:

как сегодня достучаться до аудитории;

какие тренды были и будут актуальны;

что общего у успешных кампаний и другое.

Вместе со спикерами гости разберут лучшие рекламные и дизайн-кампании 2025 года: ребрендинги, ролики-победители международных фестивалей и другие проекты.

«Смысл встречи кроется не только в анализе приемов и решений, но и в попытке понять, почему именно они сработали, как реклама и графический дизайн отражают дух времени. Участники обсудят, в какую сторону сегодня движется маятник индустрии — к выверенной эстетике и перфекционизму или к нарочитой искренности — и чего ожидать в 2026 году», — добавили организаторы.

Лекция состоится 22 января в 19:00 на улице Зиповской,5, корпус 33. Стоимость билета — 1000 рублей. Подробнее можно узнать по ссылке.

В дальнейшем в лектории будут проводиться мероприятия разного формата на различные темы. Например, Ruport запустит арт-лабораторию и проведет лекции о бренд-маркетинге.

Агентство Ruport работает в Краснодаре с 2001 года. На его профессиональном счету победы на многих российских и международных премиях.



В сентябре 2019 года агентство разместило около офиса компании Илона Маска SpaceX в Калифорнии билборды с приглашением ему принять участие в форуме «Дело за малым» и фразой «Kak tebe takoe?». Бизнесмен отреагировал на приглашение. В октябре 2019 года Маск подключился к форуму через телемост.