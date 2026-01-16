«Почему одни проекты получают Каннских львов, а другие — нет». Краснодарское агентство Ruport запускает курс лекций по рекламе и маркетингу
Креативное агентство Ruport открывает офлайн-лекторий. На первой встрече обсудят лучшую рекламу 2025 года
12 января креативное агентство Ruport сообщило Юга.ру об открытии собственного лектория — образовательного пространства для специалистов из креативных индустрий.
Организаторы отметили, что в лектории будут обсуждать темы, по которым еще нет учебников и курсов, а спикерами будут приглашенные гости и сотрудники Ruport — креативные директоры, SMM-менеджеры, копирайтеры и другие.
«Это как книжный клуб, но про рекламу. Его задача — не научить конкретному инструменту, а помочь участникам почувствовать и осмыслить важные сегодня вещи, сформировать собственное отношение к процессам в индустрии. Спикеры будут делиться опытом, объяснять, почему одни проекты получают Каннских львов, а другие — нет», — объяснили организаторы.
Читайте также:
Первым мероприятием станет лекция о лучшей рекламе 2025 года. Участники узнают:
- как сегодня достучаться до аудитории;
- какие тренды были и будут актуальны;
- что общего у успешных кампаний и другое.
Вместе со спикерами гости разберут лучшие рекламные и дизайн-кампании 2025 года: ребрендинги, ролики-победители международных фестивалей и другие проекты.
«Смысл встречи кроется не только в анализе приемов и решений, но и в попытке понять, почему именно они сработали, как реклама и графический дизайн отражают дух времени. Участники обсудят, в какую сторону сегодня движется маятник индустрии — к выверенной эстетике и перфекционизму или к нарочитой искренности — и чего ожидать в 2026 году», — добавили организаторы.
Лекция состоится 22 января в 19:00 на улице Зиповской,5, корпус 33. Стоимость билета — 1000 рублей. Подробнее можно узнать по ссылке.
В дальнейшем в лектории будут проводиться мероприятия разного формата на различные темы. Например, Ruport запустит арт-лабораторию и проведет лекции о бренд-маркетинге.
Агентство Ruport работает в Краснодаре с 2001 года. На его профессиональном счету победы на многих российских и международных премиях.
В сентябре 2019 года агентство разместило около офиса компании Илона Маска SpaceX в Калифорнии билборды с приглашением ему принять участие в форуме «Дело за малым» и фразой «Kak tebe takoe?». Бизнесмен отреагировал на приглашение. В октябре 2019 года Маск подключился к форуму через телемост.
Как писали Юга.ру, в 2020 году рекламную кампанию краснодарского агентства Ruport признали лучшей на международном фестивале «Белый квадрат».