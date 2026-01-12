Roblox останется заблокированным в России. Роскомнадзор не видит причин снимать ограничения

Напомним, доступ к популярной онлайн-платформе для создания и запуска игр ограничили в России 3 декабря 2025 года. Решение о блокировке приняли из-за пропаганды терроризма, экстремизма и ЛГБТ*-идеологии среди детей.

12 января РИА «Новости» сообщило , что возобновление работы игровой платформы Roblox на территории РФ в ближайшее время не планируется. В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что сейчас отсутствуют какие-либо основания для снятия действующих ограничений с сервиса.

7 декабря глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что каждый второй ребенок 8-16 лет после запрета Roblox написал ей о желании уехать из страны.

11 декабря юристка рассказала, что мошенники стали предлагать детям программы, позволяющие обойти блокировку и вернуться в Roblox. Так они выманивают данные банковских карт родителей или прямые переводы.

После блокировки Roblox на РКН обрушилась волна критики. 6 января появилась информация, что площадку в ближайшее время могут снова открыть для российских пользователей. Платформа внедрила обязательную верификацию через биометрию для борьбы с деструктивным контентом и мошенничеством. Однако этого шага оказалось недостаточно для пересмотра позиции ведомства в отношении сервиса.

Roblox — популярная игровая площадка для детей со всего мира. Ее посещают преимущественно ребята 10-14 лет. Ежемесячная аудитория игроков составляет 380 млн человек, из них российских — около 18 млн.