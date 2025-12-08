«Каждый второй ребенок хочет уехать из России». Екатерина Мизулина рассказала о последствиях блокировки платформы Roblox
Блокировка Roblox вызвала волну детских обращений о желании покинуть Россию
Предыстория. 3 декабря Роскомнадзор ограничил Roblox. В ведомстве считают, что на американской платформе распространяют экстремистские материалы и развращают детей.
6 декабря в Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки платформы Roblox нет.
7 декабря глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что каждый второй ребенок 8-16 лет после блокировки Roblox в России пишет о желании уехать из страны. По ее словам, речь идет о детях, которые «искренне ходят с флагами России».
«С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего. И я не боюсь говорить об этом прямо», — заявила Мизулина.
Она также прикрепила примеры обращений детей с просьбой добиться разблокировки игровой платформы Roblox.
Читайте также:
Детский психолог Наталья Наумова заявила, что если ребенок на полном серьезе заявил о намерении покинуть Россию, то это говорит о необходимости сводить его к психологу. Это может быть как симптомом игровой зависимости, так и следствием неумения общаться со сверстниками и находить друзей.
Roblox — популярная игровая площадка для детей со всего мира. Ее посещают преимущественно ребята 10-14 лет. Ежемесячная аудитория игроков составляет 380 млн человек, из них российских — около 18 млн.
Как писали Юга.ру, в конце ноября депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил, что в России могут полностью заблокировать WhatsApp*.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.