«Каждый второй ребенок хочет уехать из России». Екатерина Мизулина рассказала о последствиях блокировки платформы Roblox

Предыстория. 3 декабря Роскомнадзор ограничил Roblox. В ведомстве считают, что на американской платформе распространяют экстремистские материалы и развращают детей.



6 декабря в Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки платформы Roblox нет.

7 декабря глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что каждый второй ребенок 8-16 лет после блокировки Roblox в России пишет о желании уехать из страны. По ее словам, речь идет о детях, которые «искренне ходят с флагами России».

«С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего. И я не боюсь говорить об этом прямо», — заявила Мизулина.

Она также прикрепила примеры обращений детей с просьбой добиться разблокировки игровой платформы Roblox.