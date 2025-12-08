«Каждый второй ребенок хочет уехать из России». Екатерина Мизулина рассказала о последствиях блокировки платформы Roblox

Вся Россия

Распечатать

  • Екатерина Мизулина с детьми © Скриншот фото из телеграм-канала Екатерины Мизулиной
    Екатерина Мизулина с детьми © Скриншот фото из телеграм-канала Екатерины Мизулиной

Блокировка Roblox вызвала волну детских обращений о желании покинуть Россию

Предыстория. 3 декабря Роскомнадзор ограничил Roblox. В ведомстве считают, что на американской платформе распространяют экстремистские материалы и развращают детей.

6 декабря в Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки платформы Roblox нет.

7 декабря глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что каждый второй ребенок 8-16 лет после блокировки Roblox в России пишет о желании уехать из страны. По ее словам, речь идет о детях, которые «искренне ходят с флагами России».

«С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего. И я не боюсь говорить об этом прямо», — заявила Мизулина.

Она также прикрепила примеры обращений детей с просьбой добиться разблокировки игровой платформы Roblox.

Читайте также:

Детский психолог Наталья Наумова заявила, что если ребенок на полном серьезе заявил о намерении покинуть Россию, то это говорит о необходимости сводить его к психологу. Это может быть как симптомом игровой зависимости, так и следствием неумения общаться со сверстниками и находить друзей.

Roblox — популярная игровая площадка для детей со всего мира. Ее посещают преимущественно ребята 10-14 лет. Ежемесячная аудитория игроков составляет 380 млн человек, из них российских — около 18 млн.

Как писали Юга.ру, в конце ноября депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил, что в России могут полностью заблокировать WhatsApp*. 

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

Дети Интернет Роскомнадзор Технологии

Новости

«Каждый второй ребенок хочет уехать из России». Екатерина Мизулина рассказала о последствиях блокировки платформы Roblox
В Краснодаре впервые откроют площадку для новогоднего посткроссинга. Что это и как поучаствовать?
Сильная магнитная буря накроет Краснодарский край 9 и 10 декабря
В Краснодаре начали реставрировать культовую «летающую тарелку» Futuro
В преддверии Нового года жителей Краснодарского края начали обманывать через фейковые гороскопы
Салат «Оливье» в этом году обойдется в 576 рублей. Что с другими блюдами к новогоднему столу?

Лента новостей

Храм в ЮМР — построим, хлеб — привезем, электросамокаты запретить не можем, адаптация ветеранов СВО — в ручном режиме
6 декабря, 17:15
Храм в ЮМР — построим, хлеб — привезем, электросамокаты запретить не можем, адаптация ветеранов СВО — в ручном режиме
Главное из прямой линии губернатора Краснодарского края
В КубГУ отменили принуждение студентов к установке мессенджера Max после жалобы ректору и в Минобрнауки
Вчера, 11:19
В КубГУ отменили принуждение студентов к установке мессенджера Max после жалобы ректору и в Минобрнауки
Говорит НейроКондратьев
4 декабря, 13:45
Говорит НейроКондратьев
Мы провели прямую линию с «губернатором», за которого отвечал искусственный интеллект

Реклама на сайте