Юрист рассказала о новой схеме мошенничества после блокировки Roblox

Мошенники стали предлагать детям программы, позволяющие обойти блокировку и вернуться в Roblox

11 декабря член Союза юристов блогеров при АЮР Елена Ермохина сообщила «РИА Новости», что через соцсети и мессенджеры злоумышленники предлагают детям заплатить за якобы секретные программы и ключи для обхода блокировки игры Roblox.

«Каждый второй ребенок хочет уехать из России»:

«Блокировка Roblox немедленно породила волну новых мошеннических схем, которые эксплуатируют растерянность и желание детей вернуться в игру», — рассказала юрист.

По ее словам, так мошенники под видом продажи доступа выманивают данные банковских карт родителей или прямые переводы.

Ермохина отметила, что в случае обмана родители должны незамедлительно обратиться в полицию.

Напомним, что 3 декабря Роскомнадзор ограничил работу Roblox. В ведомстве считают, что на американской платформе распространяют экстремистские материалы и развращают детей.

6 декабря в Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки платформы нет.