В Краснодарском крае стали выдавать почти вдвое меньше разрешений на многоквартирное строительство

По итогам 2025 года в Краснодарском крае выдали на 41% меньше разрешений на строительство многоквартирных домов

В 2025 году департамент архитектуры и градостроительства Краснодарского края выдал 68 разрешений на возведение многоквартирных домов — такие цифры приводит «КоммерсантЪ-Кубань». По сравнению с 2024-м, когда было выдано 115 разрешений, их количество сократилось на 41%. Если же посчитать суммарную площадь домов, которые получили необходимую для строительства документацию, то здесь падение за год составило 31% — до 1,6 миллиона кв. м.

Также «КоммерсантЪ» отмечает, что с января по октябрь 2025-го в Краснодарском крае на 27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилось количество сделок по покупке жилья на первичном рынке. В Краснодаре падение составило 29%, в Сочи — 59%, положительная динамика отмечена в Анапе (+15%) и Новороссийске (+11%). В целом по России количество подобных сделок упало на 9%.