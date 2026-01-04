ЦБ РФ расширил перечень признаков мошенничества

Другим новым маркером станет попытка внесения наличных денег через банкомат с использованием так называемой «цифровой» (виртуальной) карты, что может указывать на схему обналичивания.

1 января Банк России расширил список признаков, по которым операция может быть расценена как потенциально мошенническая. Согласно новому регламенту, к числу подозрительных действий будут относить переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму от 200 тыс. рублей, если в течение 24 часов после получения эти деньги перенаправляют третьему лицу.

Также Центробанк ужесточит контроль за изменениями пользовательских данных. Признаком мошеничества будут считать смену номера мобильного телефона, привязанного для авторизации в банковской системе, если она произошла менее чем за 48 часов до совершения крупного перевода. Под подозрение попадут входы в онлайн-банк с использованием нестандартного программного обеспечения или через нетипичного для клиента интернет-провайдера.

Отдельное внимание уделяется операциям с цифровым рублем. Если данные получателя такого перевода совпадут с информацией из специального реестра подозрительных операций, при этом согласие держателя счета на проверку этих данных отсутствует, транзакция будет заблокирована.

Напомним, что в ноябре 2025 года ЦБ предупреждал о новой схеме мошенников, связанной с крупными переводами самому себе через СБП. Теперь данная схема официально внесена в перечень рисков. Ситуация будет расцениваться как действительно подозрительная, если после перевода самому себе клиент практически сразу пытается отправить эти средства другому лицу, с которым не имел финансовых операций в течение последних шести месяцев и более.