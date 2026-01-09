Сочи может снова накрыть мощный снегопад. Когда прогнозируют осадки?

Краснодарский край

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Сильные снегопады могут накрыть побережье Сочи с 13 по 18 января

8 января телеграм-канал о метеоявлениях «Погода в Сочи» сообщил, что обширные и сильные снегопады могут накрыть Сочи с 13 по 18 января. В сообщении говорится, что речь идет не о горных районах, а именно о побережье курорта.

По предварительным данным, первый снег пойдет 13 января, но наиболее сложная метеообстановка ожидается 15 января. В этот день вероятность интенсивных осадков и осложнения обстановки наиболее высокая.

«Прогноз будет требовать уточнения в зависимости от развития ситуации, но вероятность на данный момент достаточная, чтобы об этом говорить», — сообщает канал.

Однако по предварительным данным «Яндекс.Погоды», на следующей недели, с 13 по 18 января, в городе ожидается пасмурная погода и дожди.

В Краснодарском крае снова испортится погода:

Напомним, что в преддверии Нового года Сочи накрыл снежный апокалипсис. Снегопад пришел впервые за 20 лет и парализовал город. Из-за мокрого и тяжелого снега на дороги рухнули деревья, автомобили застревали в сугробах, общественный транспорт ходил с перебоями, образовались огромные пробки.

Из-за плохой видимости и сильного ветра самолеты отправляли на запасные аэродромы, а поезда и электрички, следующие в Сочи, застряли по пути на курорт. Из-за аварии на электроснабжении контактной сети образовалась железнодорожная пробка. 

Как писали Юга.ру, жители Сочи жалуются на переполненные контейнеры и свалки, которые не расчищают с конца декабря.

