В Краснодарском крае снова испортится погода. Когда ждать похолодания?

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 8-10 января. В регионе прогнозируют мокрый снег, гололед и сильный ветер

5 января руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «СочиСтрим», что в Краснодарском крае снова ожидается похолодание. Он отметил, что теплая погода продержится в регионе до 8 января. А уже 9 января с севера на Кубань придет холодный атмосферный фронт — пойдут дожди, а в горах снова выпадет снег и похолодает до 0 °С.

По данным краснодарского ЦГМС, в крае действует штормовое предупреждение. Как рассказали синоптики, 8 и 9 января в регионе ожидается дождь, мокрый снег и ливень с грозой. В горах ветер усилится до 30-35 м/с.

На малых реках бассейна реки Кубань юго-восточной (Апшеронский, Белореченский, Мостовский районы), юго-западной территориях Краснодарского края и реках Черноморского побережья прогнозируют подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок и выше.



Помимо этого, 9 января, а также ночью и утром 10 января на Кубани (исключая Черноморское побережье на участке от Анапы до Магри и Сочи) ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах возможен гололед.