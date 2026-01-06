Снегопад обрушил крыши трех жилых домов в Белореченском районе

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

В Белореченском районе после обрушения крыш из-за снега людей разместили в гостинице

6 января глава Белореченского района Сергей Сидоренко сообщил, что в поселке Восточный из-за снежной нагрузки произошло обрушение кровель в трех жилых домах. Пострадавших нет. Всего в этих домах проживало больше 30 человек.

По решению районной комиссии по ЧС жителей двух домов эвакуировали. Для них в гостинице «Авангард» развернули пункт временного размещения, десять человек обеспечили койко-местами и горячим питанием. Остальные жильцы уехали к родственникам.

Читайте также:

В отношении третьего дома работает комиссия, которая решает вопрос о признании его аварийным. Территорию у расселенных домов взяли под круглосуточную охрану. Ситуация находится на контроле Белореченской межрайонной прокуратуры.

Как писали Юга.ру, 31 декабря две крыши рухнули под снегом в Белореченском районе. Один человек погиб.

Белореченский район Жилье Погода

Новости

Снегопад обрушил крыши трех жилых домов в Белореченском районе
В Японском саду в парке «Краснодар» пройдет лекция об аниме для детей разного возраста
Более двух тысяч жителей Апшеронского района живут без света с 31 декабря
Фэнтези, современная проза и издания о Кубанской истории. Какие книги чаще всего читали жители юга России в 2025 году?
В горах Краснодарского края и Адыгеи объявлена лавиноопасность
В краснодарских кинотеатрах покажут третью часть «Аватара» под кодовым названием

Лента новостей

Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
31 декабря, 13:42
Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
Молодежный театр Краснодара к Новому году выпустил страшную сказку — спектакль «Лед растает»
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
31 декабря, 17:33
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
Какие фильмы выйдут в прокат в Краснодаре 1 января?
«У нас была сцена, но не было мифа»
29 декабря, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа»
Автор «Ритмов южной окраины» Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте