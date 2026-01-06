Снегопад обрушил крыши трех жилых домов в Белореченском районе

В Белореченском районе после обрушения крыш из-за снега людей разместили в гостинице

6 января глава Белореченского района Сергей Сидоренко сообщил, что в поселке Восточный из-за снежной нагрузки произошло обрушение кровель в трех жилых домах. Пострадавших нет. Всего в этих домах проживало больше 30 человек.

По решению районной комиссии по ЧС жителей двух домов эвакуировали. Для них в гостинице «Авангард» развернули пункт временного размещения, десять человек обеспечили койко-местами и горячим питанием. Остальные жильцы уехали к родственникам.