Снегопад обрушил крыши трех жилых домов в Белореченском районе
В Белореченском районе после обрушения крыш из-за снега людей разместили в гостинице
6 января глава Белореченского района Сергей Сидоренко сообщил, что в поселке Восточный из-за снежной нагрузки произошло обрушение кровель в трех жилых домах. Пострадавших нет. Всего в этих домах проживало больше 30 человек.
По решению районной комиссии по ЧС жителей двух домов эвакуировали. Для них в гостинице «Авангард» развернули пункт временного размещения, десять человек обеспечили койко-местами и горячим питанием. Остальные жильцы уехали к родственникам.
В отношении третьего дома работает комиссия, которая решает вопрос о признании его аварийным. Территорию у расселенных домов взяли под круглосуточную охрану. Ситуация находится на контроле Белореченской межрайонной прокуратуры.
Как писали Юга.ру, 31 декабря две крыши рухнули под снегом в Белореченском районе. Один человек погиб.