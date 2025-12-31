Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом. Молодежный театр Краснодара к Новому году выпустил страшную сказку — спектакль «Лед растает»

Режиссер и художник «Цахеса» и «Идиота» поставили в Молодежном театре спектакль по современной пьесе. Редактор Юга.ру Мария Журавлева побывала на премьере и без спойлеров делится подробностями.

Конец декабря и январские праздники для театров — время новогодне-сказочных марафонов. Молодежный театр пошел по чуть более сложному пути и помимо «елки для малышей» выпустил мрачную сказку для подростков и взрослых — «Лед растает» по мотивам современной пьесы «Рыба» оренбургского драматурга и писателя Людмилы Ковалевой.



Новый год считается семейным, и именно в его преддверии зрителям показали постановку об отношениях между детьми и родителями, которые не у всех гармоничные, а сам праздник — не всегда волшебный и сказочный.

Впервые пьесу «Рыба» в Молодежке представили в конце апреля 2025 года на читке, которые театр публично проводит совместно с проектом «Аврора читает». Его основательница филолог и театральный критик Вера Сердечная говорила, что одна из прочитанных пьес будет поставлена в театре. Осенью ее слова подтвердил директор театра Николай Табашников. Этой пьесой стала «Рыба».

Спектакль поставил театральный режиссер Артем Устинов, которого Вера Сердечная в одной из своих рецензий назвала «современным сказочником». Устинов уже подарил Краснодару две сказки — спектакль «Снегурочка» по Островскому идет в Драмтеатре, а в Молодежке — «Крошка Цахес». В июле этого года он также поставил четырехчасовой спектакль «Идиот» по Достоевскому.

Артем Устинов получил первое режиссерское образование в Самарском институте культуры, затем отучился на факультете режиссуры в ГИТИСе (мастерская Сергея Женовача, который в 1974 году закончил Краснодарский институт культуры). Устинов — постоянный участник театральных лабораторий, международных и всероссийских театральных фестивалей, его спектакли неоднократно номинировались на «Золотую маску».

Устинов назвал жанр «подростковым постапокалипсисом». На читке зрители сравнивали сюжет с «Властелином колец», «Снежной королевой», «Нарнией», «Алисой в стране чудес», «Матрицей» и «Унесенными призраками». Действие происходит в фантазийном мире, где довольно мрачно, серо и вечная зима. Главная героиня, двенадцатилетняя Света (Полина Шипулина), пытается найти своих родителей (Анна Нежута и Алексей Алексеев), которые внезапно исчезли прямо перед семейным ужином. На пути ей встречаются забавный лягушонок Игнат (Владислав Гоголев), беззаботная девочка Олеся (Анастасия Ковьярова) и мудрый крыс Хвост (Евгений Парафилов).

Актеры Владислав Гоголев, Полина Шипулина и Анастасия Ковьярова © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Но в заколдованном мире обитают и пугающие сущности (Ульяна Запольских, Мария Якубец, Виктория Кузнецова, Инга Аничкина). Благодаря художнику-постановщику Оганесу Айрапетяну (в Молодежном театре он оформлял спектакли «Цахес» и «Идиот») эти персонажи напоминают киберпанк-героев из хорроров. Одного из них зрители сравнили с Веномом из одноименного фильма. Не зря у спектакля стоит возрастное ограничение 12+, с маленькими детьми приходить не рекомендуется.



Но главный монстр в авторской вселенной — некая зловещая рыба, которая заманила родителей Светы на дно замороженного озера, а теперь охотится за самой девочкой. Перед ее появлением становится тревожно: на сцене мигает лампочка, а пространство заливается красным светом. Сигнал опасности мгновенно считывают и зрители. Однако по итогу рыба никого не съела, а лишь напугала, но кто сказал, что во сне все должно быть логично?! «Мне показалось интересным передать это ощущение на сцене, когда ты не все понимаешь логически, так как находишься в голове подростка. То, что он видит, это его собственные страхи, проблемы, комплексы», — подчеркнул режиссер в радиопрограмме «Вечерний Краснодар».

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Во второй части спектакля мы наблюдаем воспоминания Светы о холодных и эмоционально отстраненных маме и папе, частых ссорах, детских страхах, родительских ожиданиях, психологическом насилии под видом заботы, боязни незнакомцев и выступлений на публике.

Актеры Полина Шипулина и Алексей Алексеев © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Отдельное место посвящено детским новогодним флешбекам с нелюбимым утренниками, хороводом жутковатых мальчиков-зайчиков и монстроподобным Дедом Морозом. «В детстве мы отмечаем Новый год с семьей. Из наших личных историй можно понять, а как у нас в семье вообще дела обстояли? Потому что не у всех они обстояли хорошо. Иногда это правда праздник, а иногда он скрывает в себе драму», — отметил режиссер.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Фантастический сюжет похож на кошмарный сон, где много нелогичного и необъяснимого, но в процессе зрителю становится понятно, что история более чем реальна. И это страшнее всего. Это разговор про пропасть между родителями и детьми. Про непонимание, порождающее в голове ребенка целых «монстров», которые могут сидеть внутри и травмировать годами. По словам режиссера Артема Устинова, спектакль можно воспринимать как личную терапию. Новый год — про ожидание и надежду. Заканчивается одно, а начинается новая светлая полоса. И есть вера, что ледники растают.

Актеры Полина Шипулина, Анна Нежута, Алексей Алексеев © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Напоследок — несколько мнений о спектакле от журналистов и актрисы: Журналистка Александра Прохоренкова-Аксенова: «Приключение и антиутопия, страшная сказка и фантасмагория — а может быть, психологический этюд средствами театра. Автор, режиссер и вся постановочная группа отвели нас в мир глазами ребенка, где все страхи становятся настоящими, а неискренность и невнимание убивают. Многие плакали, а я смогла почувствовать, насколько стала сильнее — постановка задела меня, но не разрушила. Глубокая, как и все хорошие сказки, красивая, местами пугающая, но в то же время наивная и честная история — про семейные традиции, часто не очень правильные, и про то, что выжить сможет любящее сердце». Арт-журналист и автор телеграм-канала «Хатки Воржева вДали» Анастасия Куропатченко: «Эксперимент по осмыслению новогодних детско-семейных травм сложно назвать безоговорочной удачей театра (уж слишком вторична сценография, а идея текста размыта). Зато «Лед…» подтвердил то, что все и так знают об этой сцене: ее труппе по плечу все, а даже кафкианско-ионесковский абсурд, и новые лица в ней — вполне себе артисты с потенциалом (насколько «неврастеник» Владислав Гоголев хорош в роли Чацкого в «Горе от ума», настолько же — и в роли лягушки Игната здесь)».



Актриса и руководитель арт-пространства «Свои»» Светлана Вайсхайм: «Для меня спектакль стал пасхалочкой в детство, о котором хочется забыть: собраны все мои болевые точки. Еще и имя мое: будто я вижу и слышу своих родителей, приехав на машине времени в место, где мне не было хорошо. Безусловно, спектакль прекрасен, в частности, сценография и костюмы впечатлили. Но больше всего очаровала актерская игра. Полина Шипулина с ее совершенным вживанием в роль ребенка и Влад Гоголев, который в этом спектакле для меня лично сыграл лучшую свою роль.



Я увидела, как ранит людей нелюбовь. И поняла, что постараюсь теперь быть самым любящим и внимательным человеком для своих близких. Я теперь большая, у меня волшебные дети — значит, однозначно перезимуем!»