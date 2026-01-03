На Кубани объявили шторм с ливнями и ветром до 29 м/с, а в Краснодаре ожидается до +18 °C
Синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодаре и крае с 3 января
Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в регионе объявлено штормовое предупреждение на 4–5 января. Местами в регионе будет сильный дождь, ливень с грозой и ветер с порывами до 20-25 м/с, а в горах — до 24-29 м/с.
Из-за дождей и таяния снега ожидаются подъемы уровней воды в реках.
«На малых реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский округ) ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше», — сообщили в гидрометцентре.
Две крыши рухнули под снегом в Белореченском районе:
В Краснодаре 3 января еще местами лежит снег, но синоптики прогнрозируют потепление. По данным краевого гидрометцентра сегодня в столице Кубани до 5 °C, однако сервис «Яндекс Погода» обещает до 7-8 °C, к вечеру возможен небольшой дождь.
4 января в Краснодаре обещают до 11-13 °C, 5 января — до 15 °C, 6 января — до 12 °C. В Рождество, 7 января, потеплеет до 15 °C, а 8 января — до 18 °C. При этом будет сухая погода без осадков.
Как писали Юга.ру, у 28 тысяч жителей Апшеронского района вторые сутки нет света из-за обильного снегопада.