На Кубани объявили шторм с ливнями и ветром до 29 м/с, а в Краснодаре ожидается до +18 °C

Синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодаре и крае с 3 января

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в регионе объявлено штормовое предупреждение на 4–5 января. Местами в регионе будет сильный дождь, ливень с грозой и ветер с порывами до 20-25 м/с, а в горах — до 24-29 м/с.

Из-за дождей и таяния снега ожидаются подъемы уровней воды в реках.



«На малых реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский округ) ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше», — сообщили в гидрометцентре.