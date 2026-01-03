На Кубани объявили шторм с ливнями и ветром до 29 м/с, а в Краснодаре ожидается до +18 °C

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодаре и крае с 3 января

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в регионе объявлено штормовое предупреждение на 4–5 января. Местами в регионе будет сильный дождь, ливень с грозой и ветер с порывами до 20-25 м/с, а в горах — до 24-29 м/с.

Из-за дождей и таяния снега ожидаются подъемы уровней воды в реках.

«На малых реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский округ) ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше», — сообщили в гидрометцентре.

Две крыши рухнули под снегом в Белореченском районе:

В Краснодаре 3 января еще местами лежит снег, но синоптики прогнрозируют потепление. По данным краевого гидрометцентра сегодня в столице Кубани до 5 °C, однако сервис «Яндекс Погода» обещает до 7-8 °C, к вечеру возможен небольшой дождь.

4 января в Краснодаре обещают до 11-13 °C, 5 января — до 15 °C, 6 января  — до 12 °C. В Рождество, 7 января, потеплеет до 15 °C, а 8 января — до 18 °C. При этом будет сухая погода без осадков.

Как писали Юга.ру, у 28 тысяч жителей Апшеронского района вторые сутки нет света из-за обильного снегопада.

горы Краснодар Погода

Новости

На Кубани объявили шторм с ливнями и ветром до 29 м/с, а в Краснодаре ожидается до +18 °C
От полутора до 10 часов ожидания. В аэропорту Сочи задерживаются 35 рейсов на прилет и вылет
На выезде из Красной Поляны образовалась 6-километровая пробка
МЧС Кубани перестало вести свой телеграм-канал
В Анапе и Темрюкском районе ожидается шторм с 4-метровыми волнами до 4 метров высотой
Глава Белореченского района назвал работу энергетиков «отвратительной»

Лента новостей

Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
31 декабря, 13:42
Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
Молодежный театр Краснодара к Новому году выпустил страшную сказку — спектакль «Лед растает»
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
31 декабря, 17:33
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
Какие фильмы выйдут в прокат в Краснодаре 1 января?
«У нас была сцена, но не было мифа»
29 декабря, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа»
Автор «Ритмов южной окраины» Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте