От полутора до 10 часов ожидания. В аэропорту Сочи задерживаются 35 рейсов на прилет и вылет
В аэропорту Сочи утром 3 января снова задерживаются внутренние и международные рейсы
3 января в Сочи снова задерживаются авиарейсы. По данным онлайн-табло аэропорта на 11:00, вылет 20 самолетов перенесен. Это рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Надым, Ульяновск, Уфу, Оренбург, Екатеринбург, Омск, Тель-Авив, Хургаду, Стумбул, Анталью, Батуми. Время задержек — от 30 минут до 10 часов.
На прилет опаздывают 19 рейсов из Москвы, Уфы, Казани, Перми, Челябинска, Ульяновска, Оренбурга, Надыма, Дубая, Антальи, Тбилиси. Время задержек составляет от 30 минут до 7 часов.
В аэропорту Сочи рассказали изданию MSK1.RU, что авиагавань работает в штатном режиме, несколько рейсов ушли на запасные аэродромы, а скоплений пассажиров нет.
Напомним, 1 января в аэропорту Сочи вводили временные ограничения полетов из-за угрозы атаки БПЛА, а 2 января рейсы задерживались из-за непогоды.
