Опасный паводок прогнозируют на Черноморском побережье и в предгорьях Кубани

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жителей нескольких районов Кубани призвали подготовиться к возможной эвакуации из-за паводка

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в регионе на фоне продолжительных осадков ожидается значительный подъем уровня воды в реках. По прогнозу МЧС, с вечера 31 декабря и в течение 1 января достижение опасных отметок возможно на водоемах юго-западной и юго-восточной территорий, а также Черноморского побережья.

Под угрозой паводков находятся несколько муниципальных образований: Северский, Апшеронский и Белореченский районы, Горячий Ключ, Геленджик и Туапсинский округ. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям этих территорий заранее подготовиться на случай возможной эвакуации.

Жителям рекомендуют принять меры на случай эвакуации. Следует собрать документы, ценности и лекарства, приготовить продукты и вещи первой необходимости. Перед выходом из дома нужно отключить электро- и газоснабжение, погасить огонь в печах, закрыть окна и двери.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае из-за непогоды задерживаются 19 пассажирских поездов.

Апшеронский район Безопасность Белореченский район Геленджик Горячий Ключ МЧС Погода Северский район Туапсинский район

