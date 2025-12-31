Опасный паводок прогнозируют на Черноморском побережье и в предгорьях Кубани

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в регионе на фоне продолжительных осадков ожидается значительный подъем уровня воды в реках. По прогнозу МЧС, с вечера 31 декабря и в течение 1 января достижение опасных отметок возможно на водоемах юго-западной и юго-восточной территорий, а также Черноморского побережья.

Под угрозой паводков находятся несколько муниципальных образований: Северский, Апшеронский и Белореченский районы, Горячий Ключ, Геленджик и Туапсинский округ. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям этих территорий заранее подготовиться на случай возможной эвакуации.