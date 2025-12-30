Поезд Адлер — Санкт-Петербург и две пригородные электрички задерживаются из-за атаки БПЛА в Краснодаре

Под Краснодаром обломки сбитых беспилотников повредили ж/д инфраструктуру. Задерживаются три поезда

30 декабря пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что в результате падения обломков БПЛА была повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего произошли задержки поездов. Напомним, 30 декабря столицу Кубани атаковали беспилотники. Пострадали два человека, повреждена городская инфраструктура, аэропорт временно прекратил работу. Также обломки беспилотников упали на ж/д станции «Краснодар Сортировочный» и повредили участок контактной сети.

По данным пресс-службы, задерживаются на время до одного часа: «Ласточка» №817 Кавказская — Краснодар;

поезд №114 Адлер — Санкт-Петербург;

пригородный поезд №6730 Краснодар — Васюринская. На данный момент железнодорожники восстанавливают работу контактной сети. Информацию о движении поездов можно узнать по телефону: 8 (800) 775-00-00.