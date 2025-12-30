Поезд Адлер — Санкт-Петербург и две пригородные электрички задерживаются из-за атаки БПЛА в Краснодаре

Под Краснодаром обломки сбитых беспилотников повредили ж/д инфраструктуру. Задерживаются три поезда

30 декабря пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что в результате падения обломков БПЛА была повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего произошли задержки поездов. 

Напомним, 30 декабря столицу Кубани атаковали беспилотники. Пострадали два человека, повреждена городская инфраструктура, аэропорт временно прекратил работу. Также обломки беспилотников упали на ж/д станции «Краснодар Сортировочный» и повредили участок контактной сети.

Аэропорт Краснодара закрывали из-за атаки БПЛА:

По данным пресс-службы, задерживаются на время до одного часа:

  • «Ласточка» №817 Кавказская — Краснодар;
  • поезд №114 Адлер — Санкт-Петербург;
  • пригородный поезд №6730 Краснодар — Васюринская. 

На данный момент железнодорожники восстанавливают работу контактной сети. Информацию о движении поездов можно узнать по телефону: 8 (800) 775-00-00.

Как писали Юга.ру, 25 декабря в порту Темрюка после атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтью.

