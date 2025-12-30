В Краснодаре из-за атаки БПЛА пострадали два человека. Их отвезли в больницу
30 декабря столицу Кубани атаковали беспилотники. Повреждена городская инфраструктура, аэропорт временно прекратил работу
Днем 30 декабря оперативный штаб Кубани сообщил, что в Краснодаре в результате атаки БПЛА пострадали двое мужчин. Их госпитализировали с осколочными ранениями.
Также обломки беспилотников упали на ж/д станции «Краснодар Сортировочный» и повредили участок контактной сети. Фрагменты сбитых дронов зафиксировали и в садоводческом товариществе «ЗИП».
Гуманитарная колонна Дагестана попала под обстрел:
Помимо этого, два частных дома получили повреждения, в одном из них посекло кровлю. На местах падений обломков БПЛА работают спецслужбы.
В пресс-службе аэропорта Краснодара рассказали, что воздушная гавань временно приостановила работу. Согласно данным онлайн-табло, на вылет и прилет задерживаются по семь рейсов, а отменили — пять.
Напомним, что в Краснодарском крае 30 декабря объявили беспилотную опасность и отключили мобильный интернет.
Как писали Юга.ру, 29 декабря в поселке под Краснодаром после ночной атаки БПЛА пострадали минимум 13 домов.
Все материалы по теме: