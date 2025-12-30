В Краснодаре из-за атаки БПЛА пострадали два человека. Их отвезли в больницу

Также обломки беспилотников упали на ж/д станции «Краснодар Сортировочный» и повредили участок контактной сети. Фрагменты сбитых дронов зафиксировали и в садоводческом товариществе «ЗИП».

Днем 30 декабря оперативный штаб Кубани сообщил , что в Краснодаре в результате атаки БПЛА пострадали двое мужчин. Их госпитализировали с осколочными ранениями.

Помимо этого, два частных дома получили повреждения, в одном из них посекло кровлю. На местах падений обломков БПЛА работают спецслужбы.



В пресс-службе аэропорта Краснодара рассказали, что воздушная гавань временно приостановила работу. Согласно данным онлайн-табло, на вылет и прилет задерживаются по семь рейсов, а отменили — пять.

Напомним, что в Краснодарском крае 30 декабря объявили беспилотную опасность и отключили мобильный интернет.