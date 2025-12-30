Аэропорт Краснодара закрывали из-за атаки БПЛА. Несколько рейсов отменили и задержали, четыре самолета отправили в Минводы

В 13:46 ограничения на полеты сняли . Пресс-служба авиагавани сообщила, что на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре рейса из Москвы, Самарканда, Екатеринбурга и Новосибирска.

Утром 30 декабря в Краснодаре объявили угрозу беспилотной опасности. В 10:35 в аэропорту кубанской столицы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Также из-за ограничений отменили пять рейсов — четыре в Москву и один в Тбилиси. Согласно данным онлайн-табло на 14:00, вылет 18 самолетов перенесен. Это рейсы в Москву, Наманган, Ереван, Екатеринбург, Стамбул, Сургут, Анталью, Новосибирск, Санкт-Петербург. Время задержек — от 15 минут до трех часов.

На прилет опаздывают 12 рейсов из Сургута, Стамбула, Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Уфы, Екатеринбурга, Казани. Время задержек составляет от 30 минут до четырех часов.

Однако в Минводы отправляли рейсы не только из Краснодара, но и из Сочи, где самолеты не смогли приземлиться из-за метели. Аэропорт Минвод оказался перегруженным, не хватало трапов, из-за чего людей по долгу держали на борту.

Об этом подробнее в рассказала в соцсети туристка Алеся. Ее рейс из Москвы в Сочи из-за погодных условий ушел на запасной аэродром в Минеральные Воды. Людям предложили добираться до Сочи на автобусе. Путь по серпантину и гололеду составляет около 11 часов. В итоге девушка взяла билеты на поезд. Проводник рассказал ей, что места в вагонах разобрали очень быстро.