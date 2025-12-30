Аэропорт Краснодара закрывали из-за атаки БПЛА. Несколько рейсов отменили и задержали, четыре самолета отправили в Минводы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В аэропорту Краснодара задерживается 30 рейсов на прилет и вылет из-за атаки дронов

Утром 30 декабря в Краснодаре объявили угрозу беспилотной опасности. В 10:35 в аэропорту кубанской столицы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В 13:46 ограничения на полеты сняли. Пресс-служба авиагавани сообщила, что на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре рейса из Москвы, Самарканда, Екатеринбурга и Новосибирска.

Читайте также:

Также из-за ограничений отменили пять рейсов — четыре в Москву и один в Тбилиси. Согласно данным онлайн-табло на 14:00, вылет 18 самолетов перенесен. Это рейсы в Москву, Наманган, Ереван, Екатеринбург, Стамбул, Сургут, Анталью, Новосибирск, Санкт-Петербург. Время задержек — от 15 минут до трех часов. 

На прилет опаздывают 12 рейсов из Сургута, Стамбула, Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Уфы, Екатеринбурга, Казани. Время задержек составляет от 30 минут до четырех часов. 

Однако в Минводы отправляли рейсы не только из Краснодара, но и из Сочи, где самолеты не смогли приземлиться из-за метели. Аэропорт Минвод оказался перегруженным, не хватало трапов, из-за чего людей по долгу держали на борту.

Об этом подробнее в рассказала в соцсети туристка Алеся. Ее рейс из Москвы в Сочи из-за погодных условий ушел на запасной аэродром в Минеральные Воды. Людям предложили добираться до Сочи на автобусе. Путь по серпантину и гололеду составляет около 11 часов. В итоге девушка взяла билеты на поезд. Проводник рассказал ей, что места в вагонах разобрали очень быстро. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 30 декабря из-за атаки БПЛА пострадали два человека. Их отвезли в больниц

Авиация Аэропорты Краснодар СВО Транспорт

Новости

Молодежный театр Краснодара показал премьеру «Лед растает». О чем спектакль и есть ли билеты?
В Краснодарском крае новогодняя ночь будет морозная и заснеженная
Узнали, как будут работать парк «Краснодар» и Японский сад в новогодние праздники
Снежный шторм и волны до 4,5 метров. Какой будет погода в Сочи 31 декабря и в новогодние праздники
Поезд Адлер — Санкт-Петербург и две пригородные электрички задерживаются из-за атаки БПЛА в Краснодаре
В Анапе нашли тараканов в подарках детям. Оперштаб Кубани назвал это фейком

Лента новостей

Жители центра Краснодара через суд отстояли свои дома. Власти сняли аварийный статус с десятков зданий
Вчера, 09:56
Жители центра Краснодара через суд отстояли свои дома. Власти сняли аварийный статус с десятков зданий
«Люди отдохнут от просмотра ненужных роликов»
29 декабря, 17:02
«Люди отдохнут от просмотра ненужных роликов»
В новогоднюю ночь россияне могут остаться без мобильного интернета
«У нас была сцена, но не было мифа»
29 декабря, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа»
Автор «Ритмов южной окраины» Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте