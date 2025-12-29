Из-за снега и ветра в аэропорту Сочи задерживаются 46 рейсов на прилет и вылет, один отменен
В аэропорту Сочи задерживаются самолеты в Москву, Екатеринбург, Дубай, Пермь и другие города из-за сложных метеоусловий
29 декабря аэропорт Сочи сообщил о задержках рейсов. По данным на 10:00, на вылет опаздывают 20 самолетов в Москву, Екатеринбург, Дубай, Тюмень, Санкт-Петербург, Киров, Челябинск, Пермь и Красноярск. Задержки составляют от 35 минут до 15 часов.
На прилет опаздывают 26 рейсов из Пензы, Москвы, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Минеральных Вод, Тбилиси, Санкт-Петербурга, Красноярска, Челябинска, Саратова, Стамбула, Дубая. Время задержек — от 30 минут до 13 часов. Рейс из Астрахани отменен.
Пресс-служба аэропорта сообщила, что 7 из 8 воздушных судов, которые ранее ушли на запасные аэродромы, прибыли в Сочи.
Причиной задержек являются сложные погодные условия — ветер, гроза и мокрый снег, которые влияют на работу авиагавани еще с 28 декабря и сохранятся несколько следующих дней.
По словам пресс-службы, в терминалах обстановка спокойная, все операции выполняются в штатном режиме. В течение дня расписание должны стабилизировать. Сотрудники аэропорта рекомендуют заранее уточнять статус рейса и следить за обновлениями.
Как писали Юга.ру, 26 декабря снегопад в Москве нарушил авиасообщение. Рейсы из Сочи и Краснодара задерживались на несколько часов.