В Краснодаре в кино покажут психологический триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид

В краснодарских кинотеатрах будут демонстрировать экранизацию мирового бестселлера Фриды Макфадден (18+)

Это экранизация романа-бестселлера Фриды Макфадден. На сегодняшний день продано больше 1,5 млн печатных копий книги.

8 января на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Горничная». Лента представляет собой психологический триллер.

Режиссером выступил Пол Фиг, известный по картинам «Девичник в Вегасе», «Шпион», «Простая просьба», «Еще одна простая просьба», «Охотники за привидениями». Главные роли исполнили Сидни Суини, Аманда Сейфрид и Микеле Морроне.

Милли мечтает начать жизнь с чистого листа и с радостью принимает работу горничной в роскошном особняке семьи Винчестер. За закрытыми дверями и странными правилами скрывается нечто зловещее.

Посмотреть фильм «Горничная» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».