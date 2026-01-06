В Краснодаре в кино покажут психологический триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид

Краснодарский край

  • Кадр из трейлера к фильму «Горничная» © Скриншот видео с сайта www.kinopoisk.ru
В краснодарских кинотеатрах будут демонстрировать экранизацию мирового бестселлера Фриды Макфадден (18+)

8 января на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Горничная». Лента представляет собой психологический триллер.

Это экранизация романа-бестселлера Фриды Макфадден. На сегодняшний день продано больше 1,5 млн печатных копий книги.

Режиссером выступил Пол Фиг, известный по картинам «Девичник в Вегасе», «Шпион», «Простая просьба», «Еще одна простая просьба», «Охотники за привидениями». Главные роли исполнили Сидни Суини, Аманда Сейфрид и Микеле Морроне.

Милли мечтает начать жизнь с чистого листа и с радостью принимает работу горничной в роскошном особняке семьи Винчестер. За закрытыми дверями и странными правилами скрывается нечто зловещее.

Посмотреть фильм «Горничная» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, с 15 в краснодарских кинотеатрах будут показывать фильм «Аватар: Огонь и пепел» под другим названием — «Соната».

