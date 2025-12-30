Ожидание до трех часов. На Крымском мосту в новогодние праздники прогнозируют серьезные пробки

Названы самые загруженные дни для въезда в Крым и выезда с полуострова в конце декабря и начале января

30 декабря телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» опубликовал прогноз загруженности транспортной переправы в новогодние праздники. По данным источника, с 30 декабря по 4 января водителям следует быть готовыми к образованию заторов. В связи с обязательными процедурами контроля в пиковые часы ожидается увеличение времени проезда. Согласно прогнозу, в часы наибольшего потока автомобилей простой в очереди перед пунктами ручного досмотра может достигать трех часов.

Анализ распределения трафика показывает, что самыми напряженными для въезда на полуостров будут 30 и 31 декабря. В остальные дни загруженность ожидается на среднем уровне, но также с вероятностью образования пробок. Для тех, кто планирует выезд из Крыма после праздников, оптимальными днями станут тоже 30 и 31 декабря. Выезд в эти дни будет сопряжен с меньшими временными затратами. С 1 по 4 января, напротив, при выезде с полуострова прогнозируется повышенная интенсивность движения и возможные задержки. Автомобилистам рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок и закладывать дополнительное время в маршрут.