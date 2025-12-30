Краснодар занял второе место по новогоднему оформлению среди городов-миллионников

Аналитики подготовили рейтинг российских городов с самыми красивыми новогодними украшениями. Краснодарцы оценили иллюминацию на Красной

29 декабря сервис SuperJob опубликовал результаты опроса, в котором жители городов-миллионников оценили новогодние оформление своих мегаполисов. 

В опросе приняли участие 9 тыс. человек возрастом от 18 лет. Респонденты выбирали оценку по шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично). 

Краснодар занял второе место рейтинга с баллом 4,06. Больше всего жители оценили праздничную иллюминацию на улице Красной. 

Красная, гори:

На первом месте оказалась Москва (4,35 баллов), на третьем — Казань (3,89 балла), на четвертом — Санкт-Петербург (3,88 балла). Также в топ-7 наиболее ярко украшенных городов вошли Новосибирск (3,65 балла), Красноярск (3,64 балла) и Челябинск (3,6 балла).

Ростов-на-Дону оказался третьим с конца рейтинга — новогоднее украшение города набрало 3,1 балл. 

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону установили «Смешариков» и шишку вместо елки. 

