Краснодар занял второе место по новогоднему оформлению среди городов-миллионников

Аналитики подготовили рейтинг российских городов с самыми красивыми новогодними украшениями. Краснодарцы оценили иллюминацию на Красной

29 декабря сервис SuperJob опубликовал результаты опроса, в котором жители городов-миллионников оценили новогодние оформление своих мегаполисов.

В опросе приняли участие 9 тыс. человек возрастом от 18 лет. Респонденты выбирали оценку по шкале от 1 (очень плохо) до 5 (отлично).

Краснодар занял второе место рейтинга с баллом 4,06. Больше всего жители оценили праздничную иллюминацию на улице Красной.