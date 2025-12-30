В Краснодарском крае 30 декабря объявили беспилотную опасность и отключили мобильный интернет

30 декабря жители Краснодара вновь столкнулись с серьезными перебоями в работе мобильной связи и доступа в интернет. Проблемы носят массовый характер и затрагивают всех ведущих операторов так называемой «большой четверки»: МТС, «Билайн», МегаФон, T2.

Перебои в работе мобильной связи связаны с беспилотной опасностью. Об этом оповестили в РСЧС. Однако краснодарцы пожаловались, что смс приходят не всем.