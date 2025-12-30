В Краснодарском крае 30 декабря объявили беспилотную опасность и отключили мобильный интернет

Краснодарцы 30 декабря жалуются на отсутствие мобильного интернета

30 декабря жители Краснодара вновь столкнулись с серьезными перебоями в работе мобильной связи и доступа в интернет. Проблемы носят массовый характер и затрагивают всех ведущих операторов так называемой «большой четверки»: МТС, «Билайн», МегаФон, T2.

Перебои в работе мобильной связи связаны с беспилотной опасностью. Об этом оповестили в РСЧС. Однако краснодарцы пожаловались, что смс приходят не всем.

Согласно информации с платформы «Сбой.рф», за три часа из Краснодарского края было зафиксировано 67 сообщений о неполадках. Сервис DownDetector за последние 24 часа принял 890 жалоб от пользователей из региона.

Сбоям подвержены и ресурсы, включенные в «белый список» Минцифры. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к приложениям МТС, «Альфа-Банк», «Ростелеком».

25 декабря угрозу атаки БПЛА объявляли несколько раз, но при этом интернет работал весь день.

Как писали Юга.ру, в новогоднюю ночь россияне могут остаться без мобильного интернета. 

