«Люди отдохнут от просмотра ненужных роликов». В новогоднюю ночь россияне могут остаться без мобильного интернета

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Ночью 31 декабря в регионах России возможны отключения мобильного интернета

29 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил ТАСС, что в новогоднюю ночь могут ограничить работу мобильного интернета в регионах России. 

Чиновник заявил, что такая мера необходима для «обеспечения безопасности граждан». Он подчеркнул, что ограничения происходят и в другие ночи, поэтому могут быть и в новогоднюю.  

По мнению Свинцова, ограничения работы мобильного интернета могут дать положительный эффект.

«Лишить общения прямо перед новогодними праздниками»:

«Люди как раз отдохнут от бесконечного просмотра ненужных роликов. А если кого-то надо поздравить — зайдите в гости, позвоните в дверь и поздравьте», — заявил депутат.

При этом Свинцов подчеркнул, что ограничивать интернет будут только с поступлением информации о возможных атаках БПЛА и что эта мера — компетенция региональных властей. 

Ранее, 25 декабря, власти Санкт-Петербурга заявили об ограничении мобильного интернета в городе. Однако, там меры будут связаны с перегрузкой сетей в местах массового скопления людей. 

Как писали Юга.ру, в 2025 году Краснодарский край попал в топ-3 по тревожности среди регионов России. Одна из причин — блокировка мобильного интернета. 

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

