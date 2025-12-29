«Люди отдохнут от просмотра ненужных роликов». В новогоднюю ночь россияне могут остаться без мобильного интернета
29 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил ТАСС, что в новогоднюю ночь могут ограничить работу мобильного интернета в регионах России.
Чиновник заявил, что такая мера необходима для «обеспечения безопасности граждан». Он подчеркнул, что ограничения происходят и в другие ночи, поэтому могут быть и в новогоднюю.
По мнению Свинцова, ограничения работы мобильного интернета могут дать положительный эффект.
«Люди как раз отдохнут от бесконечного просмотра ненужных роликов. А если кого-то надо поздравить — зайдите в гости, позвоните в дверь и поздравьте», — заявил депутат.
При этом Свинцов подчеркнул, что ограничивать интернет будут только с поступлением информации о возможных атаках БПЛА и что эта мера — компетенция региональных властей.
Ранее, 25 декабря, власти Санкт-Петербурга заявили об ограничении мобильного интернета в городе. Однако, там меры будут связаны с перегрузкой сетей в местах массового скопления людей.
Как писали Юга.ру, в 2025 году Краснодарский край попал в топ-3 по тревожности среди регионов России. Одна из причин — блокировка мобильного интернета.
