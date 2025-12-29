Уралсиб запустил бесплатный сервис для предпринимателей на АУСН
Новый сервис Уралсиба автоматизирует работу с упрощенной системой налогообложения
Банк Уралсиб расширяет линейку сервисов для предпринимателей, представив новое цифровое решение для клиентов, работающих на упрощенных системах налогообложения. Финансовая организация запустила бесплатный сервис, призванный облегчить ведение учета и взаимодействие с налоговыми органами при использовании автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Технологической основой для него стала платформа «АУСН-Интегратор», разработанная компанией Rocket Science.
Автоматизированная упрощенная система — это специальный режим для малого бизнеса, ключевая особенность которого заключается в практически полной автоматизации налогового администрирования. При его применении отчетность сводится к минимуму, а расчет суммы налога к уплате происходит автоматически на основе данных о банковских операциях компании. Налогоплательщик может выбрать одну из двух ставок: 8% от общей суммы полученных доходов или 20% с разницы между доходами и подтвержденными расходами.
К основным преимуществам АУСН относятся:
- автоматический расчет налогов;
- упрощение отчетности;
- не нужно платить страховые взносы;
не нужно отслеживать сроки подачи документов и изменения форматов документов.
Перейти на данный режим могут компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в регионах, где он действует, при соблюдении ряда критериев. К ним относятся численность работников не больше пяти человек, остаточная стоимость основных средств до 150 млн рублей и годовой доход, не превышающий 60 млн рублей.
Новый сервис является частью комплексного подхода Уралсиба к обслуживанию сегмента малого и среднего бизнеса. Банк активно развивает цифровые каналы взаимодействия, стремясь предлагать клиентам не только классические финансовые продукты, но и удобные нефинансовые инструменты, которые помогают в ежедневной операционной деятельности и способствуют росту бизнеса.
Подробную информацию о сервисе АУСН для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800 700-77-16.
Как писали Юга.ру, банк Уралсиб завоевал высшие награды премии Retail Finance Awards.