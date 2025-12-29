Уралсиб запустил бесплатный сервис для предпринимателей на АУСН

Банк Уралсиб расширяет линейку сервисов для предпринимателей, представив новое цифровое решение для клиентов, работающих на упрощенных системах налогообложения. Финансовая организация запустила бесплатный сервис, призванный облегчить ведение учета и взаимодействие с налоговыми органами при использовании автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Технологической основой для него стала платформа «АУСН-Интегратор», разработанная компанией Rocket Science.

Автоматизированная упрощенная система — это специальный режим для малого бизнеса, ключевая особенность которого заключается в практически полной автоматизации налогового администрирования. При его применении отчетность сводится к минимуму, а расчет суммы налога к уплате происходит автоматически на основе данных о банковских операциях компании. Налогоплательщик может выбрать одну из двух ставок: 8% от общей суммы полученных доходов или 20% с разницы между доходами и подтвержденными расходами.