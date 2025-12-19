Банк Уралсиб завоевал высшие награды премии Retail Finance Awards

Банк Уралсиб отметили в ключевой номинации «Лучший розничный финансовый продукт». Высшую оценку экспертного жюри завоевала дебетовая карта «Прибыль» — флагманское предложение банка, которое успешно интегрирует в себе наиболее актуальные и востребованные клиентами финансовые опции и преимущества.

Помимо этого, банк получил специальную награду в области клиентского опыта CX — AWARD («Качество сервиса»). Ее вручили «за высочайшее качество сервиса, клиентоориентированность и постоянное стремление к совершенству». Признание получила кредитка «120 дней на максимум», прочно удерживающая статус одного из самых популярных и узнаваемых карточных продуктов в линейке Уралсиба.

Достижения банка Уралсиб — закономерный итог его планомерной работы по развитию и оптимизации розничных предложений. Финансовая организация стабильно входит в десятку лидеров рынка по приоритетным для себя направлениям, а ее карточные продукты, включая кредитные, регулярно занимают верхние строчки в специализированных рейтингах розничных банковских услуг.