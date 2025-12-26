Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам вида «Доход» в китайских юанях на всех сроках

Доходность по вкладам «Доход» на сроке 181 день теперь составляет 2-3,1% годовых, а на сроке 367 дней — 3,5-4,5% годовых. Она зависит от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов.

Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн или в офисах банка составляет 20 тыс. юаней, а максимальная — 100 млн юаней. Срок размещения вклада — 181 и 367 дней.

