Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам вида «Доход» в китайских юанях на всех сроках

Доходность по вкладам «Доход» на сроке 181 день теперь составляет 2-3,1% годовых, а на сроке 367 дней — 3,5-4,5% годовых. Она зависит от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов.  

Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн или в офисах банка составляет 20 тыс. юаней, а максимальная — 100 млн юаней. Срок размещения вклада — 181 и 367 дней. 

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в топ-10 эффективных интернет-банков.

