Жители Крыма и Абхазии остались без света из-за снежной бури

Абхазия, Крым

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Республику Крым и Абхазию накрыла непогода. Жители регионов остались без электричества

29 декабря пресс-служба Министерства топлива и энергетики Крыма сообщила, что непогода оставила без света почти 17 тыс. жителей региона. Специалисты ведут восстановительные работы в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах.

В ведомстве отметили, что местных энергетиков перевели в режим повышенной готовности, сформировали дополнительные бригады, подготовили технику и материалы.

Поврежденные ЛЭП, упавшие деревья, пробки на дорогах:

По данным пресс-службы «Крымэнерго», Ялту и два южнобережных поселка обесточило из-за аварии на сетях. Также без света остались жители Бахчисарайского, Джанкойского районов и Симферополя. Восстановить электричество обещают в течение трех часов.

На дорогах Крыма местами образовались заторы. Спецслужбы работают круглосуточно. Для очистки дорог задействовали 101 единицу техники.

Помимо этого, в Минэнерго Абхазии рассказали, что из-за снегопада произошло аварийное отключение воздушных линий «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара». Без света временно остались все районы республики.

