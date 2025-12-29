Жители Крыма и Абхазии остались без света из-за снежной бури
Республику Крым и Абхазию накрыла непогода. Жители регионов остались без электричества
29 декабря пресс-служба Министерства топлива и энергетики Крыма сообщила, что непогода оставила без света почти 17 тыс. жителей региона. Специалисты ведут восстановительные работы в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах.
В ведомстве отметили, что местных энергетиков перевели в режим повышенной готовности, сформировали дополнительные бригады, подготовили технику и материалы.
Поврежденные ЛЭП, упавшие деревья, пробки на дорогах:
По данным пресс-службы «Крымэнерго», Ялту и два южнобережных поселка обесточило из-за аварии на сетях. Также без света остались жители Бахчисарайского, Джанкойского районов и Симферополя. Восстановить электричество обещают в течение трех часов.
На дорогах Крыма местами образовались заторы. Спецслужбы работают круглосуточно. Для очистки дорог задействовали 101 единицу техники.
Помимо этого, в Минэнерго Абхазии рассказали, что из-за снегопада произошло аварийное отключение воздушных линий «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара». Без света временно остались все районы республики.
Как писали Юга.ру, 25 декабря жители Музыкального микрорайона Краснодара остались без отопления в мороз после пожара на котельной.