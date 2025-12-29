Жители Крыма и Абхазии остались без света из-за снежной бури

29 декабря пресс-служба Министерства топлива и энергетики Крыма сообщила , что непогода оставила без света почти 17 тыс. жителей региона. Специалисты ведут восстановительные работы в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах. В ведомстве отметили, что местных энергетиков перевели в режим повышенной готовности, сформировали дополнительные бригады, подготовили технику и материалы.

По данным пресс-службы «Крымэнерго», Ялту и два южнобережных поселка обесточило из-за аварии на сетях. Также без света остались жители Бахчисарайского, Джанкойского районов и Симферополя. Восстановить электричество обещают в течение трех часов.



На дорогах Крыма местами образовались заторы. Спецслужбы работают круглосуточно. Для очистки дорог задействовали 101 единицу техники.



Помимо этого, в Минэнерго Абхазии рассказали, что из-за снегопада произошло аварийное отключение воздушных линий «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара». Без света временно остались все районы республики.