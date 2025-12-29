Поврежденные ЛЭП, упавшие деревья, пробки на дорогах. Рассказываем о последствиях непогоды в Сочи

В конце декабря Сочи оказался под ударом атлантического шторма

С 28 по 29 декабря декабря Сочи накрыла непогода. Атлантический циклон сопровождался сильным ветром, снегопадами, грозами, градом и аномально высокой грозовой активностью.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем телеграм-канале о последствиях шторма. По его словам, из-за налипания мокрого снега в городе упали около двадцати деревьев. Также в горах Лазаревского района повредились линии ЛЭП. Энергетики уже восстанавливают коммуникации. Потребителей перевели на резервные линии.  

Для очистки городских дорог задействовали свыше 330 единиц техники и более 530 рабочих. С утра специалисты начали очищать тротуары.

Прошунин отметил, что на дорогах Сочи затруднено движение транспорта. Ситуацию контролирует городской оперштаб.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в Красной Поляне также наблюдается обильный снегопад. На дороги вышла снегоуборочная техника. 

«В текущих погодных условиях автолюбителям рекомендовано выезжать исключительно на зимней резине. Соблюдайте безопасную дистанцию, выбирайте скорость, которая позволяет полностью контролировать транспорт, не допускайте резких маневров, включите ближний свет и противотуманные фары. В снегопад дальний свет работает хуже, чем ближний. Включив дальний, будет видно только летящий снег, а не дорогу. Пешеходам необходимо проявлять особую осторожность при переходе проезжей части и использовать светоотражающие элементы», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что до 31 декабря включительно в Сочи и Сириусе ожидается дождь, мокрый снег, ветер до 20-22 м/с и гололед. В предгорьях и горах очень сильный снег и метель.

Ранее Юга.ру писали, какая погода будет в Краснодарском крае в последние рабочие дни 2025 года.

