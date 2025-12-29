Авито собрал кейсы успешных предпринимателей в подкасте «Решено»

Вся Россия

Распечатать

  • © Скриншот подкаста со страницы vkvideo.ru/playlist/-5755934_22
    © Скриншот подкаста со страницы vkvideo.ru/playlist/-5755934_22

Авито собрал ответы на самые важные вопросы предпринимателей и объединил их в подкасте «Решено»

Гостями первых эпизодов стали основатель сервиса «Нескучные финансы» Александр Афанасьев, продюсер интернет-звезд Ярослав Андреев, основатель «Фабрики окон» Артем Агабеков и президент сети «Персона» Игорь Стоянов.

Главный инсайт первых четырех эпизодов: для малого бизнеса личный бренд — ключевое конкурентное преимущество.

Формула успеха: главные инсайты спикеров

Ведущий подкаста Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито, вместе с предпринимателями и экспертами нашел ответы на актуальные вопросы, касающиеся эффективного роста и устойчивого развития бизнеса.

Одним из первых гостей стал Александр Афанасьев — основатель сервиса «Нескучные финансы». Спикер перечислил «десять смертных грехов» предпринимателя малого бизнеса и описал основные факторы успеха для любого дела.

«Финансовая модель — базовый инструмент, без которого бизнес превращается в ремесло», — отметил Афанасьев.

Продюсер интернет-звезд и CEO агентства WildJam Ярослав Андреев рассказал о роли личного бренда в предпринимательстве и поделился советами по работе с медиа.

«Рынок уходит от просто хороших продуктов к формуле «продукт плюс человек». Если вы хороший, но о вас не говорят — вы не бренд», — сказал Андреев.

Нетипичный кубанский бизнес:

В третьем выпуске основатель компании «Фабрика окон» Артем Агабеков сравнивает стартапы с большими компаниями, делится инсайтами по подходу к управлению бизнесом и взаимодействию с клиентами.

«Если клиент не готов голосовать деньгами, значит, продукта для рынка не существует. Все остальное — хобби», — заявил Агабеков.

Герой еще одного подкаста — президент и основатель сети имидж-лабораторий «Персона» Игорь Стоянов — проанализировал основные проблемы масштабирования бизнеса, а также поделился практическими советами по работе с клиентской базой и оценил роль искусственного интеллекта в бьюти-индустрии.

«Клиенты уходят, потому что нет системной работы с клиентской базой. Если нет CRM и человека, который работает с клиентами, люди уйдут вместе с исполнителями», — пояснил Стоянов.

Ведущий подкаста, старший управляющий директор Авито (направления Услуги, Работа и Реклама) Артем Кумпель отмечает, что для малого бизнеса личный бренд становится ключевым конкурентным преимуществом, повышая узнаваемость и снижая затраты на рекламу. При этом предприниматель должен постоянно тестировать гипотезы, а также лично использовать свой продукт, чтобы глубоко понимать его ценность для клиента.

Успех, по его мнению, невозможен без полной вовлеченности команды, которая мотивируется ощущением причастности к значимому делу. В итоге, построение успешного бизнеса — это длительная работа, требующая от предпринимателя полной отдачи, где каждый элемент стратегически взаимосвязан.

Читайте также:

Продолжение следует: новые эксперты и инсайты

Гости следующих выпусках подкаста:

  • Кирилл Кулаков, основатель сервиса по аренде пауэрбанков «Бери заряд».
  • Сергей Иванов, исполнительный директор и член совета директоров «ЭФКО» — крупнейшего производителя продуктов питания в России.
  • Андрей Сикорский, редактор, издатель и директор по маркетингу РБК.
  • Дмитрий Гриц, предприниматель и инвестор, основатель консалтинговой компании MostPartners и адвокатского бюро «Гриц и партнеры».

Где найти подкаст:

Читайте также: Рост налогов в России. Почему казна просит еще и кто за это заплатит.

Авито Интернет Малый и средний бизнес Финансы Экономика

Новости

«Люди отдохнут от просмотра ненужных роликов». В новогоднюю ночь россияне могут остаться без мобильного интернета
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Власова осудили на 11 лет колонии за коррупцию
В Краснодарском крае ученые нашли античные «коньки» из кости лошади
Жители Крыма и Абхазии остались без света из-за снежной бури
До 200 тыс. рублей. Путин утвердил новые штрафы за нарушение правил перевозки детей в машине
Поврежденные ЛЭП, упавшие деревья, пробки на дорогах. Рассказываем о последствиях непогоды в Сочи

Лента новостей

Без «Аватара» и «Зверополиса»
Сегодня, 11:33
Без «Аватара» и «Зверополиса»
В кинотеатрах Краснодара на новогодних каникулах не будут показывать зарубежные хиты
Краснодар вошел в топ городов с самым высоким ценником на поздравление от Деда Мороза
Сегодня, 13:02
Краснодар вошел в топ городов с самым высоким ценником на поздравление от Деда Мороза
«У нас была сцена, но не было мифа»
Сегодня, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа»
Автор «Ритмов южной окраины» Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте