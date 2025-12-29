Авито собрал кейсы успешных предпринимателей в подкасте «Решено»
Авито собрал ответы на самые важные вопросы предпринимателей и объединил их в подкасте «Решено»
Гостями первых эпизодов стали основатель сервиса «Нескучные финансы» Александр Афанасьев, продюсер интернет-звезд Ярослав Андреев, основатель «Фабрики окон» Артем Агабеков и президент сети «Персона» Игорь Стоянов.
Главный инсайт первых четырех эпизодов: для малого бизнеса личный бренд — ключевое конкурентное преимущество.
Формула успеха: главные инсайты спикеров
Ведущий подкаста Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито, вместе с предпринимателями и экспертами нашел ответы на актуальные вопросы, касающиеся эффективного роста и устойчивого развития бизнеса.
Одним из первых гостей стал Александр Афанасьев — основатель сервиса «Нескучные финансы». Спикер перечислил «десять смертных грехов» предпринимателя малого бизнеса и описал основные факторы успеха для любого дела.
«Финансовая модель — базовый инструмент, без которого бизнес превращается в ремесло», — отметил Афанасьев.
Продюсер интернет-звезд и CEO агентства WildJam Ярослав Андреев рассказал о роли личного бренда в предпринимательстве и поделился советами по работе с медиа.
«Рынок уходит от просто хороших продуктов к формуле «продукт плюс человек». Если вы хороший, но о вас не говорят — вы не бренд», — сказал Андреев.
Нетипичный кубанский бизнес:
В третьем выпуске основатель компании «Фабрика окон» Артем Агабеков сравнивает стартапы с большими компаниями, делится инсайтами по подходу к управлению бизнесом и взаимодействию с клиентами.
«Если клиент не готов голосовать деньгами, значит, продукта для рынка не существует. Все остальное — хобби», — заявил Агабеков.
Герой еще одного подкаста — президент и основатель сети имидж-лабораторий «Персона» Игорь Стоянов — проанализировал основные проблемы масштабирования бизнеса, а также поделился практическими советами по работе с клиентской базой и оценил роль искусственного интеллекта в бьюти-индустрии.
«Клиенты уходят, потому что нет системной работы с клиентской базой. Если нет CRM и человека, который работает с клиентами, люди уйдут вместе с исполнителями», — пояснил Стоянов.
Ведущий подкаста, старший управляющий директор Авито (направления Услуги, Работа и Реклама) Артем Кумпель отмечает, что для малого бизнеса личный бренд становится ключевым конкурентным преимуществом, повышая узнаваемость и снижая затраты на рекламу. При этом предприниматель должен постоянно тестировать гипотезы, а также лично использовать свой продукт, чтобы глубоко понимать его ценность для клиента.
Успех, по его мнению, невозможен без полной вовлеченности команды, которая мотивируется ощущением причастности к значимому делу. В итоге, построение успешного бизнеса — это длительная работа, требующая от предпринимателя полной отдачи, где каждый элемент стратегически взаимосвязан.
Продолжение следует: новые эксперты и инсайты
Гости следующих выпусках подкаста:
- Кирилл Кулаков, основатель сервиса по аренде пауэрбанков «Бери заряд».
- Сергей Иванов, исполнительный директор и член совета директоров «ЭФКО» — крупнейшего производителя продуктов питания в России.
- Андрей Сикорский, редактор, издатель и директор по маркетингу РБК.
- Дмитрий Гриц, предприниматель и инвестор, основатель консалтинговой компании MostPartners и адвокатского бюро «Гриц и партнеры».
Где найти подкаст:
- YouTube: youtube.com/@resheno;
- Подкаст-платформы Яндекс.Музыка, ApplePodcast, Звук, ВК Музыка, Soundstream, CastBox: resheno.mave.digital;
- ВК: vkvideo.ru/playlist/-5755934_22.