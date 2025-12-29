Авито собрал кейсы успешных предпринимателей в подкасте «Решено»

Авито собрал ответы на самые важные вопросы предпринимателей и объединил их в подкасте «Решено»

Гостями первых эпизодов стали основатель сервиса «Нескучные финансы» Александр Афанасьев, продюсер интернет-звезд Ярослав Андреев, основатель «Фабрики окон» Артем Агабеков и президент сети «Персона» Игорь Стоянов. Главный инсайт первых четырех эпизодов: для малого бизнеса личный бренд — ключевое конкурентное преимущество.

Формула успеха: главные инсайты спикеров Ведущий подкаста Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито, вместе с предпринимателями и экспертами нашел ответы на актуальные вопросы, касающиеся эффективного роста и устойчивого развития бизнеса. Одним из первых гостей стал Александр Афанасьев — основатель сервиса «Нескучные финансы». Спикер перечислил «десять смертных грехов» предпринимателя малого бизнеса и описал основные факторы успеха для любого дела. «Финансовая модель — базовый инструмент, без которого бизнес превращается в ремесло», — отметил Афанасьев.

Продюсер интернет-звезд и CEO агентства WildJam Ярослав Андреев рассказал о роли личного бренда в предпринимательстве и поделился советами по работе с медиа. «Рынок уходит от просто хороших продуктов к формуле «продукт плюс человек». Если вы хороший, но о вас не говорят — вы не бренд», — сказал Андреев.

В третьем выпуске основатель компании «Фабрика окон» Артем Агабеков сравнивает стартапы с большими компаниями, делится инсайтами по подходу к управлению бизнесом и взаимодействию с клиентами. «Если клиент не готов голосовать деньгами, значит, продукта для рынка не существует. Все остальное — хобби», — заявил Агабеков. Герой еще одного подкаста — президент и основатель сети имидж-лабораторий «Персона» Игорь Стоянов — проанализировал основные проблемы масштабирования бизнеса, а также поделился практическими советами по работе с клиентской базой и оценил роль искусственного интеллекта в бьюти-индустрии.

«Клиенты уходят, потому что нет системной работы с клиентской базой. Если нет CRM и человека, который работает с клиентами, люди уйдут вместе с исполнителями», — пояснил Стоянов.

Ведущий подкаста, старший управляющий директор Авито (направления Услуги, Работа и Реклама) Артем Кумпель отмечает, что для малого бизнеса личный бренд становится ключевым конкурентным преимуществом, повышая узнаваемость и снижая затраты на рекламу. При этом предприниматель должен постоянно тестировать гипотезы, а также лично использовать свой продукт, чтобы глубоко понимать его ценность для клиента. Успех, по его мнению, невозможен без полной вовлеченности команды, которая мотивируется ощущением причастности к значимому делу. В итоге, построение успешного бизнеса — это длительная работа, требующая от предпринимателя полной отдачи, где каждый элемент стратегически взаимосвязан.