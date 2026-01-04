В Краснодаре в кинотеатре «Болгария» в январе пройдут бесплатные кинопоказы и мастер-классы

Краснодарский край

Распечатать

  • Молодежный центр «Болгария» © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара, krd.ru
    Молодежный центр «Болгария» © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара, krd.ru

Краснодарская «Болгария» представила афишу бесплатных событий января (12+)

Пресс-служба администрации Краснодара анонсировала на январь бесплатные мероприятия в молодежном центре «Болгария». Посетителей ждут показы фильмов, мастер-классы и игры.

Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша:

Расписание событий:

  • 5 января в 11:00 — игровая программа «Новогодняя карусель» для детей до 14 лет;
  • 6 января в 11:00 — мастер-класс по кавказскому танцу для детей до 14 лет;
  • 6 января в 14:00 — показ фильма «Баба Яга спасает Новый год»;
  • 7 января в 11:00 — игровая программа «Новогодняя карусель» для детей до 14 лет;
  • 8 января в 11:00 — концерт творческих коллективов «Казачий перезвон» и «С песней по жизни»;
  • 9 января в 14:00 — показ фильма «Баба Яга спасает Новый год»;
  • 15 января в 18:00 — показ фильма «Онегин»;
  • 18 января в 14:00 — показ фильма «Онегин»;
  • 23 января в 15:00 — литературно-музыкальная гостиная «Нонна Мордюкова. Мужчины в ее жизни» с искусствоведом Василием Киселевым;
  • 24 января в 11:00 — показ фильма «Каруза»;
  • 25 января в 16:00 — показ фильма «Каруза»;
  • 27 января в 14:00 — показ фильма «Каруза».

Все мероприятия пройдут в малом зале «Болгарии». Записаться на участие в них можно по телефону: +7 900 282-31-44.

Напомним, 28 сентября 2024 года власти Краснодара открыли молодежный центр «Болгария» с коворкингом, лаунж-зонами, студией звукозаписи и киноконцертным залом.

С 2004 года кинотеатр «Болгария» арендовала сеть «Монитор». В декабре 2020 года мэрия Краснодара решила не продлевать аренду и закрыла кинотеатр на ремонт. Сейчас здание принадлежит городской администрации.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара на новогодних каникулах не будут показывать зарубежные хиты.

    

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар Новый год отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре в кинотеатре «Болгария» в январе пройдут бесплатные кинопоказы и мастер-классы
Вратарь «Краснодара» Агкацев откроет во Владикавказе бесплатную академию футбола для детей
ЦБ РФ расширил перечень признаков мошенничества
Балет, мюзикл, опера. В Краснодаре в январе пройдут «Волшебные вечера»
В Японском саду Краснодара в новогодние праздники пройдет лекция о русско-японской анимации
В краснодарском театре прочитают и обсудят со зрителями пьесу «Как Зоя гусей кормила»

Лента новостей

Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
31 декабря, 13:42
Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
Молодежный театр Краснодара к Новому году выпустил страшную сказку — спектакль «Лед растает»
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
31 декабря, 17:33
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
Какие фильмы выйдут в прокат в Краснодаре 1 января?
«У нас была сцена, но не было мифа»
29 декабря, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа»
Автор «Ритмов южной окраины» Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте