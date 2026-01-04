В Краснодаре в кинотеатре «Болгария» в январе пройдут бесплатные кинопоказы и мастер-классы

Пресс-служба администрации Краснодара анонсировала на январь бесплатные мероприятия в молодежном центре «Болгария». Посетителей ждут показы фильмов, мастер-классы и игры.

Расписание событий:

5 января в 11:00 — игровая программа «Новогодняя карусель» для детей до 14 лет;

6 января в 11:00 — мастер-класс по кавказскому танцу для детей до 14 лет;

6 января в 14:00 — показ фильма «Баба Яга спасает Новый год»;

7 января в 11:00 — игровая программа «Новогодняя карусель» для детей до 14 лет;

8 января в 11:00 — концерт творческих коллективов «Казачий перезвон» и «С песней по жизни»;

9 января в 14:00 — показ фильма «Баба Яга спасает Новый год»;

15 января в 18:00 — показ фильма «Онегин»;

18 января в 14:00 — показ фильма «Онегин»;

23 января в 15:00 — литературно-музыкальная гостиная «Нонна Мордюкова. Мужчины в ее жизни» с искусствоведом Василием Киселевым;

24 января в 11:00 — показ фильма «Каруза»;

25 января в 16:00 — показ фильма «Каруза»;

27 января в 14:00 — показ фильма «Каруза».

Все мероприятия пройдут в малом зале «Болгарии». Записаться на участие в них можно по телефону: +7 900 282-31-44.

Напомним, 28 сентября 2024 года власти Краснодара открыли молодежный центр «Болгария» с коворкингом, лаунж-зонами, студией звукозаписи и киноконцертным залом.

С 2004 года кинотеатр «Болгария» арендовала сеть «Монитор». В декабре 2020 года мэрия Краснодара решила не продлевать аренду и закрыла кинотеатр на ремонт. Сейчас здание принадлежит городской администрации.