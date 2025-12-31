Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша. Какие фильмы выйдут в прокат в Краснодаре 1 января?

Юга.ру посмотрели расписание краснодарских кинотеатров на новогодние праздники (18+)

В кинотеатрах Краснодара с 1 января будут показывать несколько новинок. Юга.ру изучили расписание. В прокат выйдет «Чебурашка 2» (6+) — продолжение успешной семейной комедии. Над созданием второй части работала та же команда, что и над оригинальным фильмом. По сюжету Гена пытается воспитывать Чебурашку, но тот часто не слушается, балуется и дурачится. А однажды вместе с Гришей и Соней ушастик из далекой апельсиновой страны теряется в лесу.

«Простоквашино» (6+) — полнометражный мультфильм по мотивам любимой истории. Картину по книгам Эдуарда Успенского снял Сарик Андреасян («Служебный роман. Наше время», «Беременный», «Мамы», «Тот еще Карлосон!», «Что творят мужчины!», «Защитники»). Сюжет полностью повторяет историю анимации «Трое из Простоквашино». Дядя Федор хочет завести домашнее животное, но родители категорические против. Однажды герой знакомится с котом Матроскиным, которому негде жить, и едет с новым другом в деревню. По пути к ним присоединяется пес Шарик. «Буратино» (6+) — новое сказочное приключение по повести Алексея Толстого с известными актерами. Роли исполнили Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Степан Белозеров, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук и Светлана Немоляева. Фильм рассказывает историю плотника папы Карло, который находит волшебный ключик, способный исполнять желания. Одинокий мастер загадывает ребенка. Его желание исполняется неожиданным образом — полено становится мальчиком.

«Отец мать сестра брат» (18+) — новый фильм режиссера Джима Джармуша в жанре трагикомедии. Лента была удостоена премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. В основе сюжета три новеллы, каждая из которых рассказывает об отношениях родителей и детей. События разворачиваются в США, Франции и Ирландии. «Безумное свидание» (18+) — итальянская комедия Паоло Дженовезе. Массовый зритель знает его по ленте «Идеальные незнакомцы». Преподаватель философии в разводе Пьеро очень хочет снова поверить в любовь. Лара — женщина с большим «багажом» неудачных взаимоотношений. Внутри них живут Валиум и Джульетта — циник и романтическая особа. Они мешают Пьеро и Ларе сблизиться на романтическом свидании и признать, что нравятся друг другу. Хоррор «Оно. Первое пришествие» (18+) не имеет никакого отношения к знаменитым фильмам по романам Стивена Кинга. Молодая девушка с друзьями отправляется в уединенное место в надежде получить излечение от преследующей ее болезни. Но герои сталкиваются со зловещим духом. «За Палыча! 2» (16+) — продолжение отечественной комедии 2023 года. Артем Голубь работает, растит дочь и старается жить по совести. Его дед выращивает яблони и мечтает о покое. Однажды в Подгорный приезжает бизнесмен Василий, который хочет снести памятник воину-освободителю и построить на его месте торговый центр. Чтобы не допустить этого, Артем собирает сослуживцев. «Джестер 2» (18+) — сиквел истории про злого фокусника в маске, который в ночь на Хэллоуин охотится на одиноких жертв. 15-летняя Макс становится новой целью. Джестер безмолвно садится за столик к девушке и предлагает показать ей карточный трюк. «Пункт назначения: Новый аттракцион» (18+) никак не связан с одноименной хоррор-франшизой. Сюжет ленты расскажет историю веселой компании, которая отправляется на поиски заброшенного парка развлечений.