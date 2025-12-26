Пробки в Краснодаре: перед выходными в городе образовались 9-балльные заторы

В пятницу вечером в Краснодаре возникли пробки в 9 баллов

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты» на 17:40, пробки в Краснодаре достигли девяти баллов. В красный цвет окрасились дороги в большей части города.



Самые проблемные участки, традиционно, в районе парка «Краснодар» — в обе стороны стоят улицы Школьная, Ялтинская, Передовая, Новороссийская, Восточно-Кругликовская и Северный мост.

Читайте также: В Краснодаре в районе парка Галицкого на два месяца перекроют движение

Автомобилисты застряли в пробках и на улицах Ставропольской — от Димитрова до Старокубанского кольца, 2-я Пятилетка, Селезнева и Уральской.



В пробках стоит и центра Краснодара — автомобилисты застряли на участке улицы Красной от Буденного до кинотеатра «Аврора». Также движение затруднено по улице Северной от Садовой до Тургенева и от Янковского до Володарского.



Также заторы наблюдаются на улицах Красных Партизан, Зиповской, 40-летия Победы, Садовой, Московской, МОПР, Дзержинского. Стоят Западный и Восточный Обходы.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

По прогнозу сервиса, ситуация на дорогах Краснодара улучшится только к 21:00 — до двух баллов. Отметим, что в конце рабочей недели в городе часто возникают заторы. Однако на нынешние пробки могли повлиять мороз и предновогодние хлопоты.