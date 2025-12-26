Пробки в Краснодаре: перед выходными в городе образовались 9-балльные заторы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В пятницу вечером в Краснодаре возникли пробки в 9 баллов

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты» на 17:40, пробки в Краснодаре достигли девяти баллов. В красный цвет окрасились дороги в большей части города.

Самые проблемные участки, традиционно, в районе парка «Краснодар» — в обе стороны стоят улицы Школьная, Ялтинская, Передовая, Новороссийская, Восточно-Кругликовская и Северный мост.

Читайте также:

Автомобилисты застряли в пробках и на улицах Ставропольской — от Димитрова до Старокубанского кольца, 2-я Пятилетка, Селезнева и Уральской. 

В пробках стоит и центра Краснодара — автомобилисты застряли на участке улицы Красной от Буденного до кинотеатра «Аврора». Также движение затруднено по улице Северной от Садовой до Тургенева и от Янковского до Володарского.

Также заторы наблюдаются на улицах Красных Партизан, Зиповской, 40-летия Победы, Садовой, Московской, МОПР, Дзержинского. Стоят Западный и Восточный Обходы.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

По прогнозу сервиса, ситуация на дорогах Краснодара улучшится только к 21:00 — до двух баллов. Отметим, что в конце рабочей недели в городе часто возникают заторы. Однако на нынешние пробки могли повлиять мороз и предновогодние хлопоты.

Как писали Юга.ру, жители Музыкального микрорайона Краснодара вновь пожаловались Путину на плохие дороги.

Автомобили Город Дороги Краснодар Пробки Транспорт

Новости

В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Чародеи» 1982 года
Пробки в Краснодаре: перед выходными в городе образовались 9-балльные заторы
В Новороссийске на Суджукской косе нашли около 300 мертвых бакланов. В чем причина?
Снег, гололед и ветер до 35 м/с. Узнали, какая погода будет в Краснодарском крае в последние выходные 2025 года
Эффект бумаги и управление жестами. Что будут уметь компьютерные мониторы в 2026 году?
В Краснодаре пройдут последние в 2025 году ярмарки выходного дня. Узнали адреса

Лента новостей

Храмы в подвале и бывшем игровом клубе
Сегодня, 12:53
Храмы в подвале и бывшем игровом клубе
Как церковное строительство меняет ландшафт новых районов и окраин Краснодара
«Неграмотные подрядчики и ленивые чиновники»
Сегодня, 14:51
«Неграмотные подрядчики и ленивые чиновники»
Жительнице Туапсе месяц не могут восстановить квартиру после атаки БПЛА
«У меня нет ответа, почему я еще на свободе»
Сегодня, 17:05
«У меня нет ответа, почему я еще на свободе»
Борис Надеждин — о «молчаливом большинстве», «красных линиях», Трампе, парке Галицкого и казаках

Реклама на сайте