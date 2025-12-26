Птицы, найденные мертвыми в центре Краснодара, погибли не от инфекции. Иллюминация тоже ни при чем

Ветеринары не нашли инфекцию у погибших птиц в центре Краснодара. В мэрии также отвергли версию о влиянии новогодней инсталляции

Предыстория. В середине декабря жители Краснодара заметили трупы птиц на улицах Красной и Одесской. Краснодарцы причиной гибели называли новогоднюю иллюминацию или яд, власти не комментировали ситуацию.

25 декабря издание «Комсомольская Правда-Кубань» со ссылкой на Департамент ветеринарии Краснодарского края сообщило, что птицы, найденные мертвыми на улице Красной и Одесской, погибли не из-за инфекции.

Тушки грачей забрали на анализ в лабораторию, где специалисты выяснили, что у птиц не было обнаружено возбудителей гриппа и болезни Ньюкасла.

Болезнь Ньюкасла (азиатская чума) — высококонтагиозная вирусная болезнь птиц из отряда куриных. Проявляется поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

При этом определить, из-за чего именно погибли птицы, ветеринарам не удалось — они выявляют только опасные патогенные болезни, а остальное — вне их компетенции.