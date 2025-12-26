Птицы, найденные мертвыми в центре Краснодара, погибли не от инфекции. Иллюминация тоже ни при чем
Ветеринары не нашли инфекцию у погибших птиц в центре Краснодара. В мэрии также отвергли версию о влиянии новогодней инсталляции
Предыстория. В середине декабря жители Краснодара заметили трупы птиц на улицах Красной и Одесской. Краснодарцы причиной гибели называли новогоднюю иллюминацию или яд, власти не комментировали ситуацию.
25 декабря издание «Комсомольская Правда-Кубань» со ссылкой на Департамент ветеринарии Краснодарского края сообщило, что птицы, найденные мертвыми на улице Красной и Одесской, погибли не из-за инфекции.
Тушки грачей забрали на анализ в лабораторию, где специалисты выяснили, что у птиц не было обнаружено возбудителей гриппа и болезни Ньюкасла.
Болезнь Ньюкасла (азиатская чума) — высококонтагиозная вирусная болезнь птиц из отряда куриных. Проявляется поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.
При этом определить, из-за чего именно погибли птицы, ветеринарам не удалось — они выявляют только опасные патогенные болезни, а остальное — вне их компетенции.
Версию со смертью грачей от иллюминации также не подтвердили. В пресс-службе мэрии Краснодара журналистам рассказали, что инсталляции монтировались с соблюдением всех требований безопасности, поэтому несчастные случаи исключены.
«Также в качестве дополнительных мер компанией «Инвестстрой» 24 декабря проведена проверка наличия напряжения на металлических тросах поддержки световой иллюминации, которая не выявила нарушений технических регламентов», — добавили в администрации.
Власти заявили, что причиной смерти грачей может быть отравление ядами, которые используются против грызунов.
