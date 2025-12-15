В центре Краснодара обнаружили много мертвых грачей. Жители считают, что птиц травят, но есть мнение о вреде новогодней иллюминации
В Краснодаре в районе Александровского бульвара массово гибнут грачи. В чем причина?
15 декабря новостной портал «Город» в своем телеграм-канале опубликовал видео с массовой гибелью птиц, снятое в Краснодаре во дворах домов по улице Одесской, 29 и 31. В ролике авторка показывает трупы пернатых — всего их 13.
«С большой долей вероятности, птиц отравили мышьяком», — написали в сообществе.
Женщина отметила, что это вороны, однако краснодарский натуралист и бердвотчер Николай Марченко рассказал Юга.ру, что это — грачи.
Также 14 декабря редакторка Юга.ру заметила несколько мертвых птиц на улице Красной, недалеко от магазина «Табрис».
Помимо этого, 3 декабря в телеграм-чате МЦУ Краснодара пользовательница опубликовала фото трупов птиц, лежащих на траве недалеко от памятника «Казакам и горцам» на углу улиц Гаврилова и Красной.
«Это эпидемия у птиц или их кто-то стреляет? Или в чем дело? Как минимум трупы надо убирать, а также разобраться в происходящем», — заявила женщина.
МЦУ не ответил на сообщение и прокомментировал ситуацию.
«Потребовались десятки тысяч погибших птиц, чтобы это осознать»:
Также в редакцию Юга.ру поступило анонимное сообщение, что на углу улиц Красной и Гаврилова погибают врановые птицы в большом количестве. Однако источник заявил, что причиной гибели являются новогодние инсталляции, установленные на аллее.
По его данным, администрация Краснодара не обращает внимание на происходящее, а жители города «приходят в дикий шок, видя такую картину».
Однако Николай Марченко рассказал Юга.ру, что новогодняя иллюминация не может быть причиной гибели грачей. По его мнению, врановых отравили. Возможно, это были местные жители, которые недовольны шумом птиц.
Марченко отметил, что трупы пернатых нужно сдавать на анализ и только тогда станет понятно, в чем причина мора.
Как писали Юга.ру, прокуратура Кубани проверит ферму, где в ноябре погибли запутавшиеся в сетке птицы.