В центре Краснодара обнаружили много мертвых грачей. Жители считают, что птиц травят, но есть мнение о вреде новогодней иллюминации

В Краснодаре в районе Александровского бульвара массово гибнут грачи. В чем причина?

15 декабря новостной портал «Город» в своем телеграм-канале опубликовал видео с массовой гибелью птиц, снятое в Краснодаре во дворах домов по улице Одесской, 29 и 31. В ролике авторка показывает трупы пернатых — всего их 13.

«С большой долей вероятности, птиц отравили мышьяком», — написали в сообществе.

Женщина отметила, что это вороны, однако краснодарский натуралист и бердвотчер Николай Марченко рассказал Юга.ру, что это — грачи.

Также 14 декабря редакторка Юга.ру заметила несколько мертвых птиц на улице Красной, недалеко от магазина «Табрис».

Помимо этого, 3 декабря в телеграм-чате МЦУ Краснодара пользовательница опубликовала фото трупов птиц, лежащих на траве недалеко от памятника «Казакам и горцам» на углу улиц Гаврилова и Красной.

«Это эпидемия у птиц или их кто-то стреляет? Или в чем дело? Как минимум трупы надо убирать, а также разобраться в происходящем», — заявила женщина.

МЦУ не ответил на сообщение и прокомментировал ситуацию.