Краснодарский край попал в топ-3 по тревожности среди регионов России
Эксперты составили «Национальный индекс тревожностей» по итогам 2025 года
26 декабря эксперты агентства «КРОС» поделились «Национальным индексом тревожностей» (есть в распоряжении Юга.ру). Актуальные события специалисты оценивали по их присутствию в медиа и соцсетях, после чего выявили суммарный показатель беспокойства. При оценке материалов они также анализировали лексику, которая указывает на волнение при описании событий.
В 2025 году суммарный индекс тревожностей в российских регионах вырос на 7% по сравнению с 2024-м. Среди главных причин — экономическая ситуация (инфляция, рост цен на такси и бензин, недоступность ипотеки), цифровая среда (киберпреступления, блокировка мобильного интернета и замедление мессенджеров), «эффект Долиной».
«Сезонный спад настроения и повышение тревожности»:
На первом месте по тревожности расположился Санкт-Петербург, затем идет Москва. Третьим стал Краснодарский край, следом — Ростовская и Курская области. За ними идут Свердловская, Новосибирская Нижегородская, Воронежская и Орловская области.
Самые невозмутимые регионы: республики Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.
Напомним, в первом квартале 2025 гоад россиян особенно беспокоили разлив нефти в Краснодарском крае, мошенники и атака дронов.
