Краснодарский край попал в топ-3 по тревожности среди регионов России

26 декабря эксперты агентства «КРОС» поделились «Национальным индексом тревожностей» (есть в распоряжении Юга.ру). Актуальные события специалисты оценивали по их присутствию в медиа и соцсетях, после чего выявили суммарный показатель беспокойства. При оценке материалов они также анализировали лексику, которая указывает на волнение при описании событий.

В 2025 году суммарный индекс тревожностей в российских регионах вырос на 7% по сравнению с 2024-м. Среди главных причин — экономическая ситуация (инфляция, рост цен на такси и бензин, недоступность ипотеки), цифровая среда (киберпреступления, блокировка мобильного интернета и замедление мессенджеров), «эффект Долиной».