«Сезонный спад настроения и повышение тревожности». В Краснодарском крае снова вырос спрос на антидепрессанты

22 октября «РБК Краснодар» со ссылкой на аналитиков сервиса «Контур. Маркет» сообщил , что в сентябре в Краснодарском крае стали на 17% чаще покупать антидепрессанты по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом за год стоимость препаратов практически не изменилась и составила около 1 тыс. рублей за упаковку. В Ростовской области спрос антидепрессанты вырос на 14% по сравнению с сентябрем 2024 года. Наиболее высокий интерес к этим препаратам в сентябре 2025 года специалисты зафиксировали в Красноярском крае (+39%), Москве и Московской области (+36%) и Тюменской области (+26%).

По данным экспертов, в среднем по России спрос на антидепрессанты вырос на треть год к году, а их стоимость выросла на 5% — почти до 1,1 тыс. руб.

«Прямой корреляции роста спроса с изменением цен или региональной спецификой не наблюдается. Скорее всего, повышение интереса к антидепрессантам связано с сезонным спадом настроения и общим повышением тревожности россиян», — рассказала аналитик сервиса Ксения Корзан.

Напомним, что в первом полугодии 2025 года Краснодарский край оказался в топе по продажам препаратов от депрессии и тревоги.