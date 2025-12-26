Пользователи WhatsApp* и Telegram подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры из-за ограничения звонков
42 россиянина подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры за нарушение прав и интересов граждан
23 декабря РБК сообщил, что 42 пользователя WhatsApp* и Telegram подали административный иск в Таганский суд Москвы на Роскомнадзор и Минцифры.
В документе россияне просят признать незаконными действия ведомств из-за частичного ограничения звонков в мессенджерах. По словам истцов, действия Роскомнадзора и Минцифры нарушают права и интересы граждан, а именно свободу получения и передачи информации, тайну связи и частной жизни, принцип прямого действия прав человека, недопустимость произвольных ограничений прав и приоритет прав человека.
Истцы обратили внимание на то, что основными каналами для совершения мошенничества являются звонки по мобильной связи и СМС, а не мессенджеры. Также они отметили, что существуют другие способы защиты, которые не ограничивают права граждан.
В России скорость работы WhatsApp* снизилась на 70-80%:
Кооператив независимых журналистов «Берег» поговорил с инициатором иска — политиком и активистом из Калуги Константином Ларионовым.
Он подчеркнул, что задача заявителей — «признать действия Роскомнадзора и бездействие Минцифры незаконными». По его словам, россияне устали от того, что не могу созвониться со своими родственниками или с кем-то из-за границы. Ларионов заявил, что иск к Роскомнадзору — «это форма бумажного протеста».
Как писали Юга.ру, в конце ноября депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил, что в России могут полностью заблокировать WhatsApp*.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.