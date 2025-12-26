Пользователи WhatsApp* и Telegram подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры из-за ограничения звонков

42 россиянина подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры за нарушение прав и интересов граждан

23 декабря РБК сообщил, что 42 пользователя WhatsApp* и Telegram подали административный иск в Таганский суд Москвы на Роскомнадзор и Минцифры.

В документе россияне просят признать незаконными действия ведомств из-за частичного ограничения звонков в мессенджерах. По словам истцов, действия Роскомнадзора и Минцифры нарушают права и интересы граждан, а именно свободу получения и передачи информации, тайну связи и частной жизни, принцип прямого действия прав человека, недопустимость произвольных ограничений прав и приоритет прав человека.

Истцы обратили внимание на то, что основными каналами для совершения мошенничества являются звонки по мобильной связи и СМС, а не мессенджеры. Также они отметили, что существуют другие способы защиты, которые не ограничивают права граждан.