В Краснодарском литературном музее пройдет лекция и творческое занятие «Магия святок»

В Краснодаре состоится встреча, посвященная традициям святочного гадания на Руси (12+)

Литературный музей Кубани анонсировал на 27 декабря лекцию с практическим занятием «Магия святок». Встреча посвящена традициям святочного гадания на Руси. Участников ждет погружение в историю обряда, включая таинственное гадание на восковых свечах. Спикер расскажет, как описывали эти ритуалы писатели Василий Жуковский в «Светлане», Александр Пушкин в «Евгение Онегине» и Лев Толстой в «Войне и мире».

«На практическом занятии по росписи восковых свечей в рождественской тематике вы создадите собственный атрибут праздника, который сможете забрать с собой», — рассказали организаторы. Встреча состоится 27 декабря в 16:00 на улице Постовой, 39/1. Стоимость участия 500 рублей. Предварительная запись по телефону +7 (861) 268-58-78.