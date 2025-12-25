В Краснодаре пройдет лекция «Сивка-бурка как сталкер всея Руси»
В Краснодаре расскажут о самом известном русском коне (12+)
Художественное пространство «СтенАРТ» аносировало на 26 декабря лекцию «Сивка-бурка как сталкер всея Руси». Встреча посвящена самому известному русскому коню.
Программа:
- Откуда верование, что волшебный конь выйдет из отцовской могилы и выручит сына в беде?
- Был ли на Руси культ захоронения лошади в полном боевом убранстве?
- Что говорят археологи?
Роспись лошадки, лекция о празднике в царское время и чай с баранками:
«Сивка-бурка» — русская народная волшебная сказка. Известно больше 20 вариантов текста. На бумаге сказка впервые появилась в середине XVIII века. Известность получила благодаря собирателю фольклора Александру Афанасьеву. По сюжету Иван-дурак женится на царевне при помощи волшебного коня Сивки-бурки.
Лекция состоится 26 декабря в 16:00 на улице Кирова, 77 (арт-пространство «СтенАРТ»). Стоимость участия 1200 рублей. Необходима предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 и 27 декабря пройдут лекции «Новый год в Российской Империи».