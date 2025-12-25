В Краснодаре пройдет лекция «Сивка-бурка как сталкер всея Руси»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре расскажут о самом известном русском коне (12+)

Художественное пространство «СтенАРТ» аносировало на 26 декабря лекцию «Сивка-бурка как сталкер всея Руси». Встреча посвящена самому известному русскому коню. 

Программа:

  • Откуда верование, что волшебный конь выйдет из отцовской могилы и выручит сына в беде?
  • Был ли на Руси культ захоронения лошади в полном боевом убранстве?
  • Что говорят археологи?

Роспись лошадки, лекция о празднике в царское время и чай с баранками:

«Сивка-бурка» — русская народная волшебная сказка. Известно больше 20 вариантов текста. На бумаге сказка впервые появилась в середине XVIII века. Известность получила благодаря собирателю фольклора Александру Афанасьеву. По сюжету Иван-дурак женится на царевне при помощи волшебного коня Сивки-бурки.

Лекция состоится 26 декабря в 16:00 на улице Кирова, 77 (арт-пространство «СтенАРТ»). Стоимость участия 1200 рублей. Необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 и 27 декабря пройдут лекции «Новый год в Российской Империи».

Афиша История Краснодар Лекции Образование События

Новости

«В квартире — как на улице». Жители Музыкального микрорайона Краснодара остались без отопления в мороз после пожара на котельной
«Технология, которую не обуздать». В Госдуме заявили, что в РФ не будут блокировать VPN в 2026 году
«Мертвые души» на почте. В Ростовской области начальника цеха по обработке отправлений осудили за мошенничество на 5 млн рублей
В Краснодарском крае с 1 января подорожает эвакуация и хранение автомобилей на штрафстоянке
В Сочинском нацпарке отвергли обвинения в организации «серого» туризма
В порту Темрюка после атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтью

Лента новостей

Спектакли, ярмарка и чай из самовара
Вчера, 12:37 Реклама
Спектакли, ярмарка и чай из самовара
Более четырех тысяч гостей посетили новогодние гуляния в микрорайонах ИНСИТИ
«Детективы на кухне»
Сегодня, 11:07
«Детективы на кухне»
Для детей из Краснодара и других уголков России выпустили аудиосказки о правильном питании
В Крыму турпоток вырос почти на 70%
Вчера, 16:21
В Крыму турпоток вырос почти на 70%
В этом году полуостров принял отдыхающих из Анапы

Реклама на сайте