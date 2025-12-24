В Крыму турпоток вырос почти на 70%. В этом году полуостров принял отдыхающих из Анапы

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В АТОР рассказали о рекордном росте турпотока в Крыму в 2025 году

23 декабря глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила «РИА Новости», что в этом году Крым показал рекордный рост турпотока — почти на 70%, обогнав по этим показателям все регионы РФ. 

«Рекорд этого года на внутреннем рынке — это Крым. Прирост — до 68%, приближается к 70%. Это совершенно не повторимая динамика, ни один регион такого прироста не показал. Это несмотря на сложности с логистикой», — рассказала Ломидзе.

По ее словам, такой рост турпотока обусловлен несколькими причинами. Во-первых, Крым принял большую часть туристов из Анапы после крушения танкеров в Керченском проливе и разлива нефти в Черном море. Вторым важным фактором стали цены.

Ломидзе отметила, что Крым стал одним из немногих направлений внутреннего туризма, где цены по сравнению с прошлым годом либо не повысили, либо подняли, но до 10%. При этом на других российских курортах стоимость выросла на 20-30%.

«Это обстоятельство говорит о том, что чувствительность нашего путешественника к стоимости отдыха в этом году достигла своего предела», — добавила глава АТОР.

Она считает, что дальнейшее повышение стоимости может привести к снижению спроса, так как не все туристы могут позволить себе отдых по тем ценам, которые ожидаются в 2026 году.

Как писали Юга.ру, в Сочи продали самый дорогой новогодний тур за 2,3 млн рублей.

