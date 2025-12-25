В Музейном дворике Краснодара открылась бесплатная выставка «Новогодняя алхимия»

24 декабря Художественный музей им. Коваленко рассказал об открытии групповой выставки «Новогодняя алхимия», которая пройдет в арт-пространстве «Музейный дворик». Работы для экспозиции выбирали по итогам открытого конкурса.

Участниками стали Инна Романова, Наталия Долгова, Екатерина Ганаженко, Надежда Трошина, Анна Рыжова, Марина Комиссарова, Ольга Мироненко, Елена Буторина. Зрители увидят 15 произведений, объединенных темой превращения обыденности в волшебство и переосмысления привычных вещей в новогодней и зимней эстетике.