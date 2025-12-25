В Музейном дворике Краснодара открылась бесплатная выставка «Новогодняя алхимия»
Зрители увидят 15 произведений, объединенных темой превращения обыденности в волшебство (0+)
24 декабря Художественный музей им. Коваленко рассказал об открытии групповой выставки «Новогодняя алхимия», которая пройдет в арт-пространстве «Музейный дворик». Работы для экспозиции выбирали по итогам открытого конкурса.
Участниками стали Инна Романова, Наталия Долгова, Екатерина Ганаженко, Надежда Трошина, Анна Рыжова, Марина Комиссарова, Ольга Мироненко, Елена Буторина. Зрители увидят 15 произведений, объединенных темой превращения обыденности в волшебство и переосмысления привычных вещей в новогодней и зимней эстетике.
«Это попытка художников показать, как знакомые предметы и явления обретают новое значение и рождают атмосферу чуда», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 22 января 2026 года на улице Красной, 11 (Музейный дворик). Вход свободный.
