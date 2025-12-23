Пленочное зерно, длинная выдержка и лит-печать. В Краснодаре откроется фотовыставка «Текстуры жизни»

В Краснодаре пройдет фотовыставка, где 150 мастеров представят свои работы в разных техниках съемки (12+)

Краснодарский выставочный зал анонсировал на 23 декабря открытие фотовыставки «Текстуры жизни». Гости увидят 150 работ авторства художников из разных городов и других стран. Среди участников как признанные мастера из Союза фотохудожников России, так и фотолюбители.

«Экспозиция объединяет самые разные грани понятия «текстуры»: от старой краски на городских окнах, узоров льда и следов на снегу до причудливых «портретов» из корней деревьев и графичных зарисовок полей и гор. Зрители смогут виртуально прогуляться по набережным Санкт-Петербурга, затеряться в двориках Старой Гаваны и встретить утро в цыганской деревне», — отметили организаторы.

Зрители увидят разные техники фотопроцессов: пленочное зерно, кадры с длинной выдержкой, черно-белую лит-печать, масляную печать, съемку через монокль, светящиеся отражения и другие.