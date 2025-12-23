Пленочное зерно, длинная выдержка и лит-печать. В Краснодаре откроется фотовыставка «Текстуры жизни»

Краснодарский край

  • © Скриншот фото из телеграм-канала Краснодарского выставочного зала
    © Скриншот фото из телеграм-канала Краснодарского выставочного зала

В Краснодаре пройдет фотовыставка, где 150 мастеров представят свои работы в разных техниках съемки (12+)

Краснодарский выставочный зал анонсировал на 23 декабря открытие фотовыставки «Текстуры жизни». Гости увидят 150 работ авторства художников из разных городов и других стран. Среди участников как признанные мастера из Союза фотохудожников России, так и фотолюбители. 

«Экспозиция объединяет самые разные грани понятия «текстуры»: от старой краски на городских окнах, узоров льда и следов на снегу до причудливых «портретов» из корней деревьев и графичных зарисовок полей и гор. Зрители смогут виртуально прогуляться по набережным Санкт-Петербурга, затеряться в двориках Старой Гаваны и встретить утро в цыганской деревне», — отметили организаторы. 

Зрители увидят разные техники фотопроцессов: пленочное зерно, кадры с длинной выдержкой, черно-белую лит-печать, масляную печать, съемку через монокль, светящиеся отражения и другие. 

Книжная лотерея, творческие мастер-классы и настолки с филологами:

Организаторы подчеркнули, что текстура может быть не только тактильной, но и эмоциональной — она может пригласить зрителя «присмотреться к миру вокруг»

Выставка будет работать с 23 декабря по 11 января 2026 года на улице Рашпилевской, 32. Стоимость билета — 100-150 рублей. 

Как писали Юга.ру, до 1 марта в Краснодаре проходит бесплатная выставка «Снежная палитра».

Афиша Выставки Город Искусство Краснодар отдых Развлечения События Фотография

Новости

