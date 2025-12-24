Ростовчанин выиграл всероссийский молодежный чемпионат по инвестициям

В Сбере объявили результаты инвестиционного турнира, объединившего 11 тысяч человек из 435 российских вузов. В личном общероссийском зачете победил житель Миллерово Ростовской области

«СберИнвестиции» провели первый «Инвестчемп» — инвестиционный турнир, в котором участники соревновались в доходности своих портфелей, зарабатывая баллы и поднимаясь в общем рейтинге. В топ-10 самых успешных молодых инвесторов вошли пятеро представителей южных регионов: Ростовской и Ставропольской областей, Краснодарского края, Крыма и ДНР.

В личном зачете молодежного турнира наибольшую доходность — 38,4% за месяц — показал Евгений из Миллерово Ростовской области. Победа принесла ему 1 миллион бонусов «Спасибо». Победителю 24 года, счет в Сбере он открыл 5 лет назад. На «ИнвестЧемпе» Евгений совершил около 200 торговых операций по покупке и продаже бумаг — сделки с акциями ЭсЭфАй (SFIN).

«Весь 2025 год видим высокий интерес южной молодежи к инвестиционным инструментам и накопительным продуктам. Это говорит о том, что у юношей и девушек растет общий уровень финансовой и цифровой грамотности, а также осознанный подход к управлению бюджетом. Отмечу, что в недавнем рейтинге СберИнвестиций по числу юных инвесторов Краснодарский край второй после Москвы, а Ростовская область — на четвертом месте. Среди всех южных инвесторов пока больший интерес проявляют молодые люди — их 83%, а девушек — 17%. Поздравляю Евгения с победой!», — сказала заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Николаевна Безделева.

Чемпионат длился месяц, в нем участвовали 11 тыс. человек, которые совершили 170 тыс. сделок с общим торговым оборотом 4,2 млрд рублей.