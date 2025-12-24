В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Трущобные прогулки» 2006 года

Действие происходит в Вене. Главные герои, мальчик-мажор и поэт-алкоголик, мечутся в поисках дешевых удовольствий. В какой-то момент их пути пересекаются.

«Фильм стартует с легкомысленного и шутливого вторжения в чужую реальность. А дальше превращает его в похищение человека и странное путешествие по социальным слоям. Это дорога без морализаторства и нравоучений, история движения и возвращения, в которой до конца не ясно, существует ли вообще пункт назначения и можно ли назвать его домом», — рассказали организаторы.

Лента номинировалась на главную награду Венецианского кинофестиваля. После просмотра зрители вместе с Январем Панамаревым обсудят увиденное на экране.

Кинопоказ состоится 25 декабря в 19:50 в пространстве «Подполье» по улице Зиповской, 5В, литер Ц. Вход платный, подробности уточняйте у организаторов.